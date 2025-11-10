Acasă » Știri » Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații”

Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații”

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 13:08
Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații”
Ce spunea doctorul Cristian Andrei despre cele două soții. Sursă: Captură YouTube

Psihoterapeutul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți din România. De-a lungul carierei sale, el a fost invitat de multe ori în emisiuni, podcast-uri sau a oferit interviuri. Ce spunea el în urmă cu 12 ani despre soțiile lui? Vezi în articol!

Doctorul Cristian Andrei se află în centrul atenției, dar nu așa cum ne-a obișnuit. Nu pentru un subiect legat de relații, anxietate sau atacuri de panică – probleme dezbătute de un psihoterapeut – ci despre acuzații grave de hărțuire din partea unor foste paciente (VEZI AICI).

Ce spunea dr. Cristian Andrei despre fostele soții

În urmă cu mai bine de un deceniu, acesta a vorbit despre cele două mariaje pe care le avusese până la acea vreme și oferea niște declarații care, analizate acum, pot stârni controverse.

Acesta spunea că a avut două soții pe care nu le-a iubit și care ar fi fost niște prelungiri a relației pe care o avea cu mama lui. De asemenea, într-un alt interviu, el a mărturisit că nu crede în căsătorie, iar singura femeie căreia un bărbat îi rămâne fidel este mama lui.

„Eu, pe cele două soții, nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații pe care am avut-o cu mama mea. Ele au fost femei cu autoritate, care m-au luat tare și au dat peste acest defect fundamental al meu ca om, ca bărbat, și anume eu nu mă pot purta urât cu o femeie, niciodată, în niciun fel. Și, pentru că mă port frumos, atunci ies tot felul de lucruri aberante în relația cu o femeie. Ori se supără o altă femeie, ori aceasta se supără pentru că nu mai primește ceea ce primea frumos, până mai ieri… există această întreagă epopee a frumuseții cu o femeie. După cum spuneam, se naște și moare, până la urmă”, a spus dr. Cristian Andrei în cadrul unui interviu.

Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CITEȘTE ȘI:

Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet

Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu mă expuneam în asemenea hal”

Tags:
Iți recomandăm
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport
Știri
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un…
Pensionarii care pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun! Cine se încadrează
Știri
Pensionarii care pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun! Cine se încadrează
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în...
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Digi24
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare....
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Click.ro
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar...
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”
Digi 24
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu...
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a...
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu...
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie
Gandul.ro
Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor ...
Cine este fotbalistul de 20 de ani care a murit în accidentul de lângă Craiova. Claudiu avea un viitor promițător în acest sport
Pensionarii care pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun! Cine se încadrează
Pensionarii care pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun! Cine se încadrează
Ce specializare susține dr. Cristian Andrei că are. Detalii neștiute despre copilăria lui: tatăl ...
Ce specializare susține dr. Cristian Andrei că are. Detalii neștiute despre copilăria lui: tatăl a făcut închisoare de două ori. Care e motivul?
Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”
Câte calorii are coliva, de fapt. Mihaela Bilic a făcut calculul: „Noroc că nu o consumăm prea des”
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!” înainte să devină părinți
Nuntă secretă în showbizul românesc! Cele două vedete au spus „Da!” înainte să devină părinți
Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” ...
Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet
Vezi toate știrile
×