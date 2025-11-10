Ce spunea dr. Cristian Andrei despre cele două soții pe care le-a avut: „Nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații”

Psihoterapeutul Cristian Andrei este unul dintre cei mai cunoscuți din România. De-a lungul carierei sale, el a fost invitat de multe ori în emisiuni, podcast-uri sau a oferit interviuri. Ce spunea el în urmă cu 12 ani despre soțiile lui? Vezi în articol!

Doctorul Cristian Andrei se află în centrul atenției, dar nu așa cum ne-a obișnuit. Nu pentru un subiect legat de relații, anxietate sau atacuri de panică – probleme dezbătute de un psihoterapeut – ci despre acuzații grave de hărțuire din partea unor foste paciente (VEZI AICI).

Ce spunea dr. Cristian Andrei despre fostele soții

În urmă cu mai bine de un deceniu, acesta a vorbit despre cele două mariaje pe care le avusese până la acea vreme și oferea niște declarații care, analizate acum, pot stârni controverse.

Acesta spunea că a avut două soții pe care nu le-a iubit și care ar fi fost niște prelungiri a relației pe care o avea cu mama lui. De asemenea, într-un alt interviu, el a mărturisit că nu crede în căsătorie, iar singura femeie căreia un bărbat îi rămâne fidel este mama lui.

„Eu, pe cele două soții, nu le-am luat din dragoste. Au fost niște prelungiri ale unei situații pe care am avut-o cu mama mea. Ele au fost femei cu autoritate, care m-au luat tare și au dat peste acest defect fundamental al meu ca om, ca bărbat, și anume eu nu mă pot purta urât cu o femeie, niciodată, în niciun fel. Și, pentru că mă port frumos, atunci ies tot felul de lucruri aberante în relația cu o femeie. Ori se supără o altă femeie, ori aceasta se supără pentru că nu mai primește ceea ce primea frumos, până mai ieri… există această întreagă epopee a frumuseții cu o femeie. După cum spuneam, se naște și moare, până la urmă”, a spus dr. Cristian Andrei în cadrul unui interviu.

