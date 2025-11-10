Acasă » Știri » Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: „M-a luat în brațe și m-a sărutat pe gât”

Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: „M-a luat în brațe și m-a sărutat pe gât”

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 12:25
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei. Sursă: Captură YouTube

Doctorul Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți de la noi, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Două foste paciente îl acuză de hărțuire intimă în timpul ședințelor de terapie. Află mai multe detalii în articol!

Cu toate că este cunoscut drept unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din România și a fost invitat de nenumărate ori în emisiuni TV și podcasturi pentru a dezbate diferite subiecte de interes, dr. Cristian Andrei nu ar avea niciun atestat emis de Colegiul Psihologilor, de fapt.

Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei

Doctorul Cristian Andrei este personajul principal într-un scandal din cauza unor acuzații grave care i se aduc: ar fi hărțuit două paciente.

Mara a povestit că ședințele cu el au început în anul 2019. Ea avea 25 de ani și voia să primească ajutor pentru atacurile de panică puternice pe care le avea, așa că a apelat la un specialist. Semnalele au apărut încă de la prima ședință, atunci când dr. Cristian Andrei i-a pus niște întrebări nepotrivite.

Au urmat 6 luni de terapie, în care Mara a avut 11 ședințe de psihoterapie cu doctorul. La un moment dat, acesta ar fi sărutat-o pe gât și nu a mai durat mult timp până s-a ajuns la gesturi indecente.

„M-a intrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem. (…) A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât. Mă blocasem. Nu știam ce trebuie să fac și am stat, pentru că oricum aveam impresia că nu pot să mă mișc. Nici nu mai știu cum s-a terminat ședința respectivă, eram blocată. Eram prinsă în cercul ăsta vicios și mi-era rușine, mi-era și frică, dar în același timp eram și atașată de el, lucru care mă ținea în relația respectivă”, a spus tânăra.

La un moment dat, cei doi au ajuns în punctul în care au întreținut relații intime. Procesul ar fi fost inițiat de el, fără acordul ei.

„La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea. Fără să mă întrebe, fără nimic, pur și simplu. A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet. Și am continuat cu această relație și în exteriorul cabinetului, adică după asta nu mai eram deja clienta lui. El a venit la mine, a pus mâinile pe mine, a început să mă sărute, așa cum a mai avut curaj să facă și în alte circumstanțe și s-a întâmplat”, a mai spus Mara.

Relația lor a continuat și în afară cabinetului de psihoterapie. Cei doi au continuat să se vadă timp de aproape doi ani, cu pauze în timpul relației.

Ea nu este singura care a trecut prin așa ceva. Flavia, o altă pacientă a doctorului, a făcut terapie timp de aproximativ 8 luni, în perioada 2019-2020. Tânăra a susținut că acesta ar fi încercat să o sărute.

„(…) Am deschis ușa, iar domnul doctor era pe scaun. S-a ridicat și s-a năpustit, efectiv, asupra mea. Nici măcar n-am avut timp să mă apăr sau să zic ceva, am rămas șocată. Efectiv m-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată”, a spus Flavia.

