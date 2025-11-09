Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu mă expuneam în asemenea hal”

Fostul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, se află în centrul unui scandal de proporții, după ce a apărut public faptul că acesta folosea aplicații de dating pentru bărbați. Politicianul a oferit prima reacție pe marginea acestui subiect, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Actualul șef al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor, ar folosi aplicații de dating pentru bărbați, potrivit informațiilor apărute pe Strictsecret.ro. Acesta și-ar racola posibilele victime din împrejurimile orașului Cluj-Napoca, unde locuiește, de pe contul său de Grindr.

Mai mult, aceeași sursă specifică faptul că această orientare sexuală nu ar fi ceva nou pentru politician. În urmă cu mai bine de șase ani, acesta ar fi adus în apartamentul său din zona Traian, din capitală, diverși tineri pe care i-ar fi racolat direct din gară.

Marcel Boloș: „Numărul meu e public”

Fostul ministru, în vârstă de 57 de ani, a oferit prima reacție pe marginea acestui subiect, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Acesta spune că numărul său e public încă din anul 2020. Și că oricine s-ar putea folosi de acesta și de fotografiile sale. Mai mult, el neagă că ar folosi respectiva aplicație de dating.

„Ce tâmpenie. Am văzut articolul. În primul rând, nu am acea aplicație. Nu mă ocup cu așa ceva. Dar o să aflu ce s-a întâmplat. Numărul meu e public din 2020, când domnul Orban a decis acest lucru. Nu știu ce să zic până nu mă documentez. Dar cum să vorbesc de pe o aplicație pe care nu o am? Prostiile acestea mă dezgustă. De unde să știu la această oră cine se află în spate? Nu e normal să se întâmple asta. Nu mă expuneam în asemenea hal. Tâmpeniile astea sunt regretabile. Pozele mele le poate folosi oricine”, a declarat acesta.

Este și cadru universitar

În vara acestui an, Boloș, care este și cadru didactic al FSE, a fost prezent la ceremonia de final pentru absolvenții Facutății de Științe Economice a Universității Oradea. Cu această ocazie, fostul ministru a ținut un discurs motivațional. Și i-a avertizat pe cei tineri că „într-o lume plin de incertitudini, în care trăiesc, doar competența îi va salva”.

”Cel mai impotant lucru pentru voi este pregătirea pentru viața reală, care se judecă în puterea de a oferi rezultate. Și, de ce nu, în puterea de a fi un exemplu”, spunea acesta.

CITEȘTE ȘI: Doliu în presă! Dragoș Șeuleanu, fostul președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, a murit

Ce avere are Crin Antonescu? A fost șomer, până să devină candidatul coaliției la alegerile prezidențiale

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.