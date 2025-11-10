Acasă » Știri » Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune: „Eu renunț la practică mâine.” Ce susține că a făcut cu cele două femei, în cabinet

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 12:46
Dr. Cristian Andrei este în mijlocul unui scandal de proporții. De mai bine de 20 de ani, aceasta este promovat drept unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, însă nu ar avea niciun atestat emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, două foste paciente îl acuză de hărțuire în timpul ședințelor de terapie. Cum răspunde acesta acuzațiilor?

Cristian Andrei este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993. La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Însă, absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

După 2004, legea a separat clar psihoterapia de psihiatrie și a trecut practica psihoterapiei sub autoritatea Colegiului Psihologilor. Pentru drept de practică, orice medic sau absolvent din zona socio-umană are nevoie de o școală de formare de lungă durată și de doi ani de supervizare. Numele lui Cristian Andrei nu apare pe Registrul Unic al Psihologilor, iar el confirmă că nu are atestat.

Două femei susțin că au fost abuzate de dr. Cristian Andrei

Pe lângă faptul că nu ar avea atestat emis de Colegiul Psihologilor, dr. Cristian Andrei este și acuzat de două femeie care au trecut prin cabinetul său că le-a abuzat. Prima povestește că medicul a luat-o în brațe, i-a dat părul la o parte și a sărutat-o pe gât, apoi a continuat cu tot felul de gesturi nepotrivite și chiar ar fi avut o relație cu pacienta.

Mara spune că prima ședință a avut-o în 2019, la Institutul de Relații Umane. Avea 25 de ani și se confrunta cu atacuri de panică puternice. Încă de la prima ședință, aceasta spune că a primit întrebări nepotrivite, iar apoi lucrurile au escaladat.

„M-a întrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem. M-a întrebat și despre ciclul meu menstrual, dacă e regulat, dacă nu.

În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu și plângeam, mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât.

Mă blocasem. Nu știam ce trebuie să fac și am stat pentru că oricum aveam impresia că nu pot să mă mișc. Nici nu mai știu cum s-a terminat ședința respectivă, eram blocată. Eram prinsă în cercul ăsta vicios și mi-era rușine, mi-era și frică, dar în același timp eram și atașată de el, lucru care mă ținea în relația respectivă

La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea. Fără să mă întrebe, fără nimic, pur și simplu. A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet. Și am continuat cu această relație și în exteriorul cabinetului, adică după asta nu mai eram deja clienta lui. El a venit la mine, a pus mâinile pe mine, a început să mă sărute, așa cum a mai avut curaj să facă și în alte circumstanțe și s-a întâmplat”, a declarat Mara.

După ce terapia s-a încheiat, Mara și dr. Cristian Andrei au continuat să se vadă timp de aproape doi ani, cel mai des în garsoniera lui. Femeia spune că relația dintre ei a durat, cu întreruperi, aproximativ doi ani. La trei ani după ultima interacțiune cu Cristian Andrei, Mara a trimis sesizări atât la Colegiul Medicilor din România, cât și la Colegiul Psihologilor, acuzând abuzuri în timpul ședințelor de psihoterapie.

Pe de altă parte, Flavia a făcut terapie cu Cristian Andrei în perioada 2019-2020, timp de aproximativ 8 luni. După câteva luni de ședințe individuale, femeia susține că dr. Cristian Andrei s-ar fi năpustit să o sărute.

„După o sesiune de grup, am avut ședința de psihoterapie, seara, pe la ora 8-9, la etaj, unde avea cabinetul. Am deschis ușa, iar domnul doctor era pe scaun. S-a ridicat și s-a năpustit, efectiv, asupra mea. Nici măcar n-am avut timp să mă apăr sau să zic ceva, am rămas șocată. Efectiv m-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată.

Era foarte încordat și se vedea că era într-o stare foarte tensionată. Nu era calm sau romantic, iar eu efectiv am intrat într-o stare de panică când am văzut rujul meu roșu pe buzele lui și pe cămașa mea”, povestit și Flavia.

Cum se apără dr. Cristian Andrei de acuzațiile de agresiune

În urma tuturor acestor acuzații, dr. Cristian Andrei se apără și neagă totul. Vizavi de acuzațiile celor două foste paciente, acesta a spus „nu am timp să fac așa ceva. Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie”.

De asemenea, dr. Cristian Andrei își justifică renumele de psihoterapeut prin mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline, însă, niciunul dintre aceste cursuri nu echivalează cu o școală de formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a mai spus medicul.

