Revine în emisiunea „Visuri la Cheie”, după o absență de 4 sezoane! Cu cine va filma Dragoș Bucur

10/11/2025 | 11:38
Sursa foto: Facebook Visuri la Cheie

O revenire spectaculoasă va avea loc în sezonul cu numărul 12 al emisiunii Visuri la cheie de la PRO TV. Filmările au început deja, iar persoana care a lipsit timp de 4 sezoane s-a alăturat proiectului, din nou. Despre cine este vorba? Vezi în articol!

Echipa Visuri la Cheie a adus speranță și bucurie în viețile tuturor celor pe care i-au întâlnit de-a lungul timpului. Acum, aceștia sunt pregătiți să cunoască alte familii care necesită ajutorul lor, dar într-o formulă nouă.

Nu vă mai ținem în suspans: Omid Ghannadi revine în echipa Visuri la Cheie! După ce s-a retras în sezonul 8 și a fost înlocuit de Alex Gavrilescu, arhitectul s-a întors în emisiune.

Alături de el va sta Cristina Joia, o altă veterană a acestei emisiuni, și Ștefana Delia Costraș, noua lor colegă. Bineînțeles că gazda emisiunii va fi în continuare Dragoș Bucur, cel care ne-a prezentat, de-a lungul anilor, toate poveștile emoționante ale românilor.

„Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră 😊”, spunea Dragoș Bucur.

Recent, pe pagina oficială de Instagram a emisiunii a fost făcut marele anunț: filmările au început. Alături de mesaj a fost atașată o fotografie cu cei patru despre care v-am vorbit: Omid Ghannadi, Ștefana Delia, Cristina Joia și Dragoș Bucur.

Echipa Visuri la Cheie. Sursă: Instagram

