Dragoș Bucur a dat lovitura! Este șansa cea mare: va juca într-un film din SUA

De o bună perioadă, Dragoș Bucur îmbină cu succes proiectele cinematografice și televiziunea, iar acum se pregătește să revină și în producțiile internaționale. Recent, actorul a fost pe platourile de filmare ale unei pelicule americane și anunță că producția va avea premiera în curând.

Dragoș Bucur este unul dintre actorii români de succes, iar de-a lungul timpului a jucat în filme de top precum: „Două lozuri”, „Hawaii” sau „Încă două lozuri”. De asemenea, acesta a primit de două ori Premiul Gopo pentru Cel mai bun actor. Mai mult, are în portofoliu și roluri în filme internaționale, printre care „The Way Back” și „Un polițist și jumătate”.

Acum, Dragoș Bucur se pregătește să dea, din nou, lovitura. În cadrul unui interviu recent, acesta a vorbit despre activitatea lui din ultima perioadă și a anunțat că în curând va apărea într-un film american. Filmările au avut loc anul trecut, iar producția va ava premiera în această toamnă.

Dragoș Bucur este încântat de noul proiect și abia așteaptă ca publicul să îl vad. Cât despre producțiilor românești, actorul își va face simțită prezența și în câteva proiecte de acest gen. Însă, cei care sperau să îl vadă într-un serial românesc mai au de așteptat. Se pare că astfel de proiecte nu sunt pe gustul lui și încearcă să se țină departe de ele.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea… Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda.

Dacă în televiziune m-am putut acomoda și a ajuns să-mi placă lucrurile făcute tip reality, ca la «Visuri la cheie», sau eu am o emisiune acum pe online, «Bucurii la țară», cu mutatul unor orășeni la țară… Pe stilul ăsta de reality. Sau la «Românii au talent», unde ai chiar live. În meseria mea de bază, în actorie, nu mă pot obișnui cu chestia asta pe repede înainte. Și atunci proiecte gen cele de care ai spus mai devreme (n.r. seriale românești) nu sunt pentru mine”, a declarat Dragoș Bucur, potrivit libertatea.ro.