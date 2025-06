Copiii lui Dragoș Bucur și ai Danei Nălbaru nu au voie pe rețelele sociale! Motivul pentru care părinții nu le permit accesul: „Nu se grăbesc...”

De o bună perioadă de timp, Dana Nălbaru, Dragoș Bucur și cei trei copii ai lor au lăsat agitația urbană în urmă și trăiesc acum în liniștea mediului rural. Viața la țară le priește celor cinci. Aceștia au numeroase activități, care îi țin pe cei mici departe de rețelele sociale. Dragoș Bucur a mărturisit recent că nici unul dintre cei trei copii ai săi nu este activ pe platformele de socializare, nici măcar fiica sa Sofia, care are 18 ani.

În urmă cu doi ani, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie care i-a surprins pe mulți. Au renunțat la viața agitată din oraș și s-au mutat la țară, într-un colț liniștit din satul Moșeni – Greci. Au cumpărat o casă cu livadă, și-au suflecat mânecile și au început un nou capitol, departe vacarmul Capitalei. De atunci, viața lor s-a transformat complet, iar cei doi își povestesc aventurile rurale în mediul online, pe canalul lor de YouTube: Bucurii la țară.

Așa cum spuneam, de o bună perioadă familia lui Dragoș Bucur locuiește la țară, iar acolo viața pare să curgă altfel. Aceștia au îmbrățișat din plin traiul în mediul rural și sunt mai fericiți ca niciodată. S-au apropiat de natură și au numeroase activități care îi țin departe de mediul online, mai ales pe cei mici.

În cadrul unui interviu recent, Dragoș Bucur a vorbit despre cei trei copii ai săi și a mărturisit că încearcă să se bucure cât de mult poate de perioada în care aceștia sunt încă mici și toată atenția lor este încă orientată spre familie.

Mai mult, juratul de la Românii au Talent a mărturisit că încearcă să își țină copii ocupați cu tot felul de activități și a punctat și faptul că nici unul dintre cei trei, nici măcar fiica de 18 ani, nu este activ în mediul online și nu are acces la rețelele sociale.

„Sofia a făcut 18 ani. Știi care e partea bună? Că nu devine adult peste noapte. Din fericire, copiii cresc în fiecare zi și tu ajungi să te obișnuiești cu gândul, cu schimbările, cu percepția asupra schimbărilor prin care trec ei. Îți dorești să crească copilul, să fie pe picioarele lui, să fie independent, nu să-l ții tot timpul de mână. Evident că noi mai facem asta, și eu, și Dana, vorbim cu Sofia cred că de zece ori pe zi, dar e independentă. Este în continuare copil, din fericire.

Nu vor să crească, nu se grăbesc, nu au chestia asta. Și cred că are legătură cu faptul că ei n-au acces la social media. Altfel, normal, au tot ce are un om modern, adică lucrează pe calculator, fii-miu face programare. Kadri este pasionat de orice are legătură cu știința. Roxana desenează foarte frumos, chiar e talentată și are un stil anume de a desena.

Kadri, pentru că mergem pe munte destul de des și acum vreo doi ani am fost pe Scropoasa, pe un traseu foarte lejer, care șerpuiește pe lângă râu, țin minte că mi-a zis: «Ce chestie! Parcă ar fi prefața unei cărți drumul ăsta». A fost o remarcă absolut surprinzătoare și de artist. Acum vreo săptămână am făcut cu el un gard electric de vreo 150 de metri, doar noi doi! Deci facem lucruri împreună. El e masculul alfa din familia noastră, nu eu”, a declarat Dragoș Bucur, potrivit okmagazine.ro.