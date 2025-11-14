Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”

Dr. Cristian Andrei este protagonistul unui scandal de proporții. De mai bine de 20 de ani, aceasta este promovat drept unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, însă nu ar avea niciun atestat emis de Colegiul Psihologilor. Mai mult, foste paciente îl acuză de hărțuire în timpul ședințelor de terapie. Ei bine, în mijlocul scandalului a apărut și Mara Bănică. Jurnalista a luat foc imediat.

În mijlocul scandalului ce îl vizează pe dr. Cristian Andrei a intrat și Mara Bănică. Fără să vrea, jurnalista a devenit și ea protagonistă în acest subiect și a luat foc când a văzut totul. Acum amenință cu avocatul și vrea să își facă dreptate.

Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei

Pe lângă faptul că nu ar avea atestat emis de Colegiul Psihologilor, dr. Cristian Andrei este și acuzat de foste paciente care au trecut prin cabinetul său că le-a abuzat. În acest caz informațiile curg pe bandă rulantă, iar în mediul online a apărut speculația că Mara Bănică ar fi una dintre victimele acestuia.

Mai exact, o internaută a susținut că una dintre victime este chiar Mara Bănică și a antrenat mai mulți oameni în această ipoteză. Ei bine, informația a ajuns și la jurnalistă, iar aceasta a luat imediat foc. Fosta concurentă Asia Express a dezmințit informațiile.

De asemenea, aceasta a precizat că a pornit pe urmele celei care ar a lansat aceste speculații și nu are de gând să o lase să sape prea ușor.

„Am nervi mari de tot!!! Am încercuit cu markerul un comentariu în poza! Nu o cunosc pe cea care l-a postat. Ea, însă, susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea. De aceea, o rog pe doamna să le facă publice. Îi permit fără nicio repercusiune legală! Daca o știți pe doamna care postează asemenea tâmpenii, scrieți-mi și mie cine este. Să fac munca avocatei mele mai ușoară! P.S: Doctorul Cristian Andrei nu m-a abuzat/ bătut. N-am avut o relație cu el. Îl cunosc, da, dar strict profesional!”, a scris Mara Bănică în mediul online.

Cel mai probabil speculația ce o aduce pe Mara Bănică în mijlocul scandalului legat de dr. Cristian Andrei este pseudonimul folosit de una dintre victime. Aceasta a fost prezentată sub numele de Mara, iar unii, cum este și cazul doamnei pe urmele cărei a pornit jurnalista, au presupus că ar fi vorba despre Mara Bănică.

Foto: Facebook