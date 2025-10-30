Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”

Mara Bănică se află de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar recent publicul a putut să o vadă în aventura din Asia Express, unde a făcut echipă cu Serghei Mizil. În ultimii ani, aceasta a activat în zona mondenă, însă puțin sunt cei care își aducă aminte că bruneta a fost corespondent de război. A fost pe fronturile din Irak, Afganistan și Kosovo, iar acum a vorbit despre tot ce a trăit acolo.

Inițial, Mara Bănică își dorea să urmeze o carieră în lumea artistică. Aceasta se visa actriță, însă mama ei a fost cea care i-a frânt aripile. I-a spus că nu prea are șanse să intre la facultatea de actorie, așa că Mara Bănică a schimbat macazul.

După ce visul de actriță s-a stins, Mara Bănică s-a înscris la facultatea de jurnalism, mai apoi a dat concurs la SOTI și a fost angajată ca reporter. Atunci și-a dat seama că aceasta este meseria pe care vrea să o practice, iar în scurt timp a ajuns corespondent de război.

„Te încarcă emoțional enorm”

Mara Bănică se numără printre jurnaliștii care au fost prezenți pe fronturile din Irak, Afganistan și Kosovo, văzând ce înseamnă realitatea crudă a războiului. Bruneta nu s-a ferit de subiectele dure sau sensibile, însă a mărturisit că tot ce a văzut și a documentat a impactat-o puternic. Jurnalista își aduce perfect aminte toate detaliile suferinței la care a fost martoră.

„Am trăit istorie pe viu. Relatările mele din acea perioadă vor fi, peste ani, parte din istoria acelor evenimente. Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare… tot ce e mai rău. La Madrid, de exemplu, niște bombe puse într-o dimineață în metrou au ucis peste 100 de oameni. Șaptesprezece erau români. Le știu poveștile și acum. Le știu numele, le știu speranțele… De fiecare dată când îmi amintesc de acești oameni, sunt conștientă că le voi duce povestea cu mine toată viața. Astfel de momente te încarcă emoțional enorm. Te fac să înțelegi că jurnalistul trebuie să fie om înainte de toate, să lase microfonul jos și să fie empatic, să plângă dacă-i vine, să mângâie, să ajute, să îmbrățișeze, să spună o vorbă bună… Nu știrea-l face pe om, dacă înțelegi ce vreau eu să spun cu asta!”, a declarat Mara Bănică, potrivit viva.ro.

