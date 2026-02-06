Acasă » Știri » Prețuri actualizate la motorină azi, 6 februarie 2026. Noile tarife din benzinării

Prețuri actualizate la motorină azi, 6 februarie 2026. Noile tarife din benzinării

De: Paul Hangerli 06/02/2026 | 06:45
Prețuri actualizate la motorină azi, 6 februarie 2026. Noile tarife din benzinării
Prețul la pompă, sursa-pexels.com

Bursa carburanților, azi, 6 februarie 2026. Șoferii din România plătesc în continuare sume ridicate pentru alimentarea autoturismelor, iar diferențele dintre orașe rămân relativ mici. Datele actualizate pentru 6 februarie 2026 arată niveluri apropiate ale prețurilor pentru benzină, motorină și GPL, cu variații de câțiva bani între stații și regiuni.

Prețurile medii ale carburanților în România

Conform datelor orientative colectate din mai multe surse de monitorizare a pieței, prețurile carburanților din România se mențin la niveluri apropiate în principalele orașe.

Astfel, benzina standard (Euro 95) costă în medie între 7,70 și 7,76 lei pe litru. Motorina se situează într-un interval ușor mai ridicat, între 7,99 și 8,06 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne varianta cea mai accesibilă, cu prețuri cuprinse între 3,84 și 3,97 lei pe litru.

Diferențe mici între marile orașe

În marile centre urbane din România, variațiile de preț sunt minore.

În București, benzina standard e comercializată în jurul valorii de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la cam 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit în jurul valorii de 3,84 lei pe litru.

Situația e similară și în orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, unde diferențele față de Capitală sunt de regulă de doar câțiva bani pe litru.

Cele mai mici prețuri găsite la nivel național

Analiza prețurilor din stațiile de alimentare arată că unele orașe oferă carburanți la costuri ușor mai reduse.

Pentru benzina standard, cele mai mici valori au fost observate în Cluj-Napoca, unde litrul poate ajunge la cam 7,69 lei, urmat de București și Timișoara, cu aproximativ 7,70 lei pe litru. În Iași, benzina poate fi cumpărată cu cam 7,71 lei pe litru, iar în Constanța cu circa 7,73 lei pe litru.

În cazul motorinei, unul dintre cele mai mici prețuri a fost raportat în Onești, unde litrul poate coborî până la aproximativ 7,54 lei. În alte localități precum Brăila, Motru sau Zalău, motorina se vinde în jurul valorii de 7,98 – 7,99 lei pe litru, iar în Târgu Cărbunești sau în județul Timiș poate ajunge la cam 8 lei pe litru.

Pentru GPL, prețurile cele mai reduse au fost observate în Focșani, unde litrul costă aproximativ 3,94 lei. În Sibiu și Slobozia, GPL-ul se situează în jurul valorii de 3,96 lei pe litru, iar în orașe precum Cluj-Napoca, Suceava, Oradea sau Botoșani ajunge la cam 3,99 lei pe litru.

Situația carburanților în București

În Capitală, prețurile rămân în linie cu media națională, dar pot exista diferențe în funcție de rețeaua de benzinării și zona orașului.

Pentru benzina standard, prețurile variază în general între 7,69 și 7,82 lei pe litru. Motorina e comercializată între 7,98 și 8,12 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit între cam 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Rețelele mari de distribuție, precum Petrom, OMV, MOL, Lukoil, Rompetrol sau stațiile specializate în GPL, pot avea diferențe de preț de câțiva bani, în funcție de locație și politica comercială.

De ce sunt carburanții mai scumpi în România

Specialiștii din domeniu arată că România se menține printre statele din regiune cu prețuri relativ ridicate la carburanți. Nivelul taxelor, costurile de distribuție și structura pieței contribuie la menținerea acestor valori.

Totodată, prețurile pot varia zilnic în funcție de evoluția pieței petroliere internaționale, dar și de competiția dintre rețelele de benzinării.

Cum pot verifica șoferii prețurile în timp real

Pentru a găsi cele mai bune oferte, șoferii pot folosi aplicații și platforme online care monitorizează prețurile la pompă și sunt actualizate frecvent. Acestea permit compararea tarifelor pe orașe, județe sau chiar pe fiecare stație de alimentare.

CITEȘTE ȘI:  Cât a ajuns să coste un litru de benzină azi, 5 februarie 2026. Prețurile se mențin la nivel ridicat

 De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB
Știri
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului…
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Știri
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor...
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Gandul.ro
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
Click.ro
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
go4it.ro
Arma secretă a Ucrainei: Avionul neobișnuit care a doborât 2% din dronele Shahed
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca ai cotizat 23 de ani
Gandul.ro
Tabel complet. Cu câți lei vei ieși la pensie, în funcție de meseria ta, daca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit ...
Cristina Pădurean, femeia care îi ține drumul drept lui Darius Olaru. Povestea notarului care a cucerit inima căpitanului FCSB
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 0 + 8 = 0, mutând un singur băț
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct la Neatza: ”Pare neîmbrăcată”
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct la Neatza: ”Pare neîmbrăcată”
De la cowboy și ghiuluri până la tatuaje – misterul semnului dolarului care ne urmărește peste tot
De la cowboy și ghiuluri până la tatuaje – misterul semnului dolarului care ne urmărește peste tot
Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. ...
Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. Decizia postului Antena 1
Cătălin Măruță, la Survivor?! Dat afară de la Pro TV, faimosul prezentator a dat răspunsul
Cătălin Măruță, la Survivor?! Dat afară de la Pro TV, faimosul prezentator a dat răspunsul
Vezi toate știrile
×