Prețuri actualizate la motorină azi, 6 februarie 2026. Noile tarife din benzinării

Bursa carburanților, azi, 6 februarie 2026. Șoferii din România plătesc în continuare sume ridicate pentru alimentarea autoturismelor, iar diferențele dintre orașe rămân relativ mici. Datele actualizate pentru 6 februarie 2026 arată niveluri apropiate ale prețurilor pentru benzină, motorină și GPL, cu variații de câțiva bani între stații și regiuni.

Prețurile medii ale carburanților în România

Conform datelor orientative colectate din mai multe surse de monitorizare a pieței, prețurile carburanților din România se mențin la niveluri apropiate în principalele orașe.

Astfel, benzina standard (Euro 95) costă în medie între 7,70 și 7,76 lei pe litru. Motorina se situează într-un interval ușor mai ridicat, între 7,99 și 8,06 lei pe litru, în timp ce GPL-ul rămâne varianta cea mai accesibilă, cu prețuri cuprinse între 3,84 și 3,97 lei pe litru.

Diferențe mici între marile orașe

În marile centre urbane din România, variațiile de preț sunt minore.

În București, benzina standard e comercializată în jurul valorii de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la cam 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit în jurul valorii de 3,84 lei pe litru.

Situația e similară și în orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, unde diferențele față de Capitală sunt de regulă de doar câțiva bani pe litru.

Cele mai mici prețuri găsite la nivel național

Analiza prețurilor din stațiile de alimentare arată că unele orașe oferă carburanți la costuri ușor mai reduse.

Pentru benzina standard, cele mai mici valori au fost observate în Cluj-Napoca, unde litrul poate ajunge la cam 7,69 lei, urmat de București și Timișoara, cu aproximativ 7,70 lei pe litru. În Iași, benzina poate fi cumpărată cu cam 7,71 lei pe litru, iar în Constanța cu circa 7,73 lei pe litru.

În cazul motorinei, unul dintre cele mai mici prețuri a fost raportat în Onești, unde litrul poate coborî până la aproximativ 7,54 lei. În alte localități precum Brăila, Motru sau Zalău, motorina se vinde în jurul valorii de 7,98 – 7,99 lei pe litru, iar în Târgu Cărbunești sau în județul Timiș poate ajunge la cam 8 lei pe litru.

Pentru GPL, prețurile cele mai reduse au fost observate în Focșani, unde litrul costă aproximativ 3,94 lei. În Sibiu și Slobozia, GPL-ul se situează în jurul valorii de 3,96 lei pe litru, iar în orașe precum Cluj-Napoca, Suceava, Oradea sau Botoșani ajunge la cam 3,99 lei pe litru.

Situația carburanților în București

În Capitală, prețurile rămân în linie cu media națională, dar pot exista diferențe în funcție de rețeaua de benzinării și zona orașului.

Pentru benzina standard, prețurile variază în general între 7,69 și 7,82 lei pe litru. Motorina e comercializată între 7,98 și 8,12 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit între cam 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Rețelele mari de distribuție, precum Petrom, OMV, MOL, Lukoil, Rompetrol sau stațiile specializate în GPL, pot avea diferențe de preț de câțiva bani, în funcție de locație și politica comercială.

De ce sunt carburanții mai scumpi în România

Specialiștii din domeniu arată că România se menține printre statele din regiune cu prețuri relativ ridicate la carburanți. Nivelul taxelor, costurile de distribuție și structura pieței contribuie la menținerea acestor valori.

Totodată, prețurile pot varia zilnic în funcție de evoluția pieței petroliere internaționale, dar și de competiția dintre rețelele de benzinării.

Cum pot verifica șoferii prețurile în timp real

Pentru a găsi cele mai bune oferte, șoferii pot folosi aplicații și platforme online care monitorizează prețurile la pompă și sunt actualizate frecvent. Acestea permit compararea tarifelor pe orașe, județe sau chiar pe fiecare stație de alimentare.

