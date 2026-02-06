Acasă » Știri » Ce dieta are Andreea Esca? A exclus aceste alimente și a slăbit 9 kg

Ce dieta are Andreea Esca? A exclus aceste alimente și a slăbit 9 kg

De: Irina Vlad 06/02/2026 | 06:20
De mai bine de 30 de ani, Andreea Esca (53 de ani) este nelipsită de la pupitrul știrilor Pro TV. În tot acest timp, stilul modern, sofistica și coafura emblematică au fost sursă de inspirație pentru multe femei. Din punct de vedere al siluetei, știrista nu a avut fluctuații de greutate vizibile, însă în spatele consevenței există un secret. 

În cadrul unui interviu, Andreea Esca a mărturisit că disciplina reprezintă unul dintre secretele datorită căroruia a reușit să se mențină constant la un anumit număr de kilograme (de-a lungul anilor). Pentru că este femei, iar unele schimbări hormonale își spun amprenta asupra siluetei, știrista a încercat să prevină semnele trecerii timpului atât din interior în exterior, cât și invers.

La ce alimente a renunțat Andreea Esca

Andreea Esca nu urmează o dietă anume, însă are tot timpiul grijă la cantitatea și calitatea alimentelor pe care le consumă. Și-a impus singură anumite reguli, special adaptate nevoilor sale, vârstei și a înălțimii. Cu aceste reguli, știrista a slăbit 9 kilograme în 9 luni.

Alimentația joacă cel mai important rol, motiv pentru care evită tot ceea ce consideră că ar putea să-i aducă kilograme în plus (pâine, paste, cartofi, pizza etc) și a renunțat complet la dulciuri. Pe lângă alimentație, știrista de la Pro Tv reușește să își facă timp pentru mișcarea fizic, în ciuda programului încărcat.

„Singura mea regulă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul ştirilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din păcate, însă, nu vă pot da reţeta. Și atunci vă doresc să o găsiţi, să stiţi că, dacă veţi face, dacă veţi trăi lucruri care vă fac fericite, se va vedea. Și bonus: să faceți un pic de sport în limita timpului”, a spus Andreea Esca.

