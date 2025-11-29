Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani

Este doliu în lumea actoriei din România! Actorul Valentin Voicilă, liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la vâsta de 67 de ani. După mai multe zile în care a fost internat în stare critică, organismul i-a cedat.

Valentin Voicilă, actor și vocea Revoluției din Decembrie 1989 de la Arad, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Din cauza unor probleme de sănătate, ultimele zile din viață le-a petrecut pe un pat de spital, în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Arad, acolo unde și-a dat ultima suflare. Problemele de sănătate ar fi început în vara anul 2024, când Valentin Voicilă a fost victima unui accident rutier, în urma căruia a făcut o comoție cerebrală, rămânând cu sechele.

Valentin Voicilă a murit la 67 de ani

Vineri, 28 noiembnrie, Reprezentanții Teatrului Clasic ”Ioan Slabici” din Arad au anunțat moartea prematură a colegului lor și au transmis un mesaj de condoleanță.

„Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat. Născut în 1958, la Brăila, Valentin Voicilă a fost un artist dedicat, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC), unde a avut privilegiul de a-l avea profesor pe Amza Pellea. Încă din primul an de studenție a urcat pe scena Teatrului Bulandra, dovedindu-și talentul și pasiunea pentru teatru. Cariera sa artistică l-a purtat la Teatrul din Baia Mare, pentru ca mai apoi, să bucure publicul arădean, de pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș în care avea să devină o figură emblematică, nu doar ca actor, ci și ca om implicat în viața comunității. În momentele dramatice ale lui decembrie 1989, Valentin Voicilă a fost în primele rânduri. A preluat conducerea județului în 22 decembrie și a reprezentat Aradul în Parlament, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad. Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”, se arată în mesajul notat pe Facebook de Teatrul Clasic „Ioan Slavici”.

Ultima dorință a lui Ozzy Osbourne. Cine i-o va îndeplini: ”E sfâșietor!”

Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă