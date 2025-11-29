Acasă » Știri » Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani

Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 23:40
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Valentin Voicilă a murit la vârsta de 67 de ani/ sursă foto: social media

Este doliu în lumea actoriei din România! Actorul Valentin Voicilă, liderul Revoluției din Decembrie 1989 la Arad, a murit la vâsta de 67 de ani. După mai multe zile în care a fost internat în stare critică, organismul i-a cedat. 

Valentin Voicilă, actor și vocea Revoluției din Decembrie 1989 de la Arad, a încetat din viață la vârsta de 67 de ani. Din cauza unor probleme de sănătate, ultimele zile din viață le-a petrecut pe un pat de spital, în secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Arad, acolo unde și-a dat ultima suflare. Problemele de sănătate ar fi început în vara anul 2024, când Valentin Voicilă a fost victima unui accident rutier, în urma căruia a făcut o comoție cerebrală, rămânând cu sechele.

Valentin Voicilă a murit la 67 de ani

Vineri, 28 noiembnrie, Reprezentanții Teatrului Clasic ”Ioan Slabici” din Arad au anunțat moartea prematură a colegului lor și au transmis un mesaj de condoleanță.

„Colegul nostru, actorul Valentin Voicilă, a plecat dintre noi. A părăsit această lume la doar 67 de ani, lăsând în urmă o scenă goală și un pustiu imens în sufletele celor care l-au iubit și admirat. Născut în 1958, la Brăila, Valentin Voicilă a fost un artist dedicat, absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC), unde a avut privilegiul de a-l avea profesor pe Amza Pellea. Încă din primul an de studenție a urcat pe scena Teatrului Bulandra, dovedindu-și talentul și pasiunea pentru teatru.

Cariera sa artistică l-a purtat la Teatrul din Baia Mare, pentru ca mai apoi, să bucure publicul arădean, de pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, oraș în care avea să devină o figură emblematică, nu doar ca actor, ci și ca om implicat în viața comunității.

În momentele dramatice ale lui decembrie 1989, Valentin Voicilă a fost în primele rânduri. A preluat conducerea județului în 22 decembrie și a reprezentat Aradul în Parlament, ca președinte al C.P.U.N. și C.F.S.N. Arad.

Astăzi, cortina s-a tras pentru totdeauna, dar lumina amintirii lui rămâne aprinsă în gândurile și inimile noastre. Drum lin!”, se arată în mesajul notat pe Facebook de Teatrul Clasic „Ioan Slavici”.

 

