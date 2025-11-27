Acasă » Știri » Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă

Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 21:19
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
A murit actorul Ethan Zane Browne. Sursă foto: Profimedia

Tragedie în lume artistică. Ethan Zane Browne, fiul cel mare al cântărețului și compozitorului american Jackson Browne, s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. Acesta a fost găsit în locuința sa, în stare de inconștiență, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, iar cel care a făcut anunțul trist a fost chiar tatăl său, Jackson Browne.

Ethan Browne era un actor, model și muzician talentat. Acesta a murit la vârsta de 52 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de tatăl său, legendarul Jackson Browne, printr-o declarație răvășitoare în mediul online.

A murit actorul Ethan Zane Browne

Momentan nu se cunoaște cauza decesului. O postare pe Facebook de pe contul oficial al cântărețului piesei „Running on Empty” a menționat că Ethan a murit la vârsta de 52 de ani.

„Cu profundă tristețe vă împărtășim că în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Ethan Browne, fiul lui Jackson Browne și al lui Phyllis Major, a fost găsit nemotivat în casa sa și a decedat. Cerem intimitate și respect pentru familie în aceste momente dificile. Nu sunt disponibile alte detalii în acest moment’, se arată în postare.

Jackson Browne era extrem de apropiat de fiul său, pe care l-a crescut singur, după ce mama lui s-a stins din viață. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, muzicianul era foarte mândru de fiul său:

„Ethan este un tată minunat; este un fiu minunat, un om minunat. Îmi place să-l văd cu copiii lui. Când îl văd în filmele lui, ca model, alături de fiica sa și fiind un tată atât de grozav, mă face foarte mândru. Mă face să simt că am făcut ceva cu adevărat bine în viața mea.”

Ethan a lucrat ca model pentru designeri renumiți, precum Isaac Mizrahi. De asemenea, a avut roluri în filmele „Hackers” din 1995, alături de Angelina Jolie și Jonny Lee Miller, în „Raising Helen” din 2004, cu Kate Hudson, și în serialul TV „Birds of Prey”. De asemenea, a avut o carieră în muzică. A făcut parte din duetul Alain Zâne & Cât Colbert, al cărui partener muzical, Charles Colbert, a cântat la bas alături de artiști precum Harry Belafonte și alții. Cei doi au lansat albumul de debut, „Right Before Your Eyes”, în 2022.

Ethan s-a născut în 1973, din relația dintre Jackson Browne și Phyllis Major. Însă, în anul 1976, mama sa a decis să își pună capăt zilelor. Această pierdere a fost devastatoare atât pentru Ethan, cât și pentru tatăl său.

„Aveam doar două lucruri pe care speram să le pot împleti: să fiu compozitor și tată. Și am privit lucrurile așa, dacă trebuie să fiu doar tată, sper să știu asta și să fac pur și simplu asta. Dar viața nu e așa și nu primești o notificare prin poștă care să spună că ratezi totul ca părinte. Crezi că ai sfaturile și ajutorul de care ai nevoie, iar uneori nu le ai sau nu le ții cont.

Greșelile pe care le-am făcut ca părinte sunt încă cu mine. Mă gândesc la ele destul de des. Nu e că nu încerci tot timpul. Nu e că nu încercam atunci. Ești doar distras de alte lucruri și unele lucruri nu-ți vin în minte. Sau poate ignori sfaturi pe care ar fi trebuit să le urmezi, pentru că ești prea încrezător’, a spus el în cadrul unui interviu în anul 2021.

