Scandal la concursul pentru șefia Teatrului Național! Un actor celebru a fost eliminat de comisie: ”Poate că încurcam”

De: Keva Iosif 27/11/2025 | 15:11
Scandalul clocotește la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, acolo unde un actor celebru s-a trezit „scos din scenă” înainte ca primul act al concursului să înceapă cu adevărat. Gabriel Fătu, cunoscut pentru umorul său, dar și pentru ambițiile sale culturale, a fost eliminat din cursă pentru că… „încurca”.

De trei ani, concursul pentru șefia Teatrului Național pare un deja-vu. Sursele noastre arată că Gabriel Fătu ar fi intrat în joc cu un proiect solid și mult curaj, dar că atmosfera din culise s-a schimbat brusc când și-a depus dosarul. Acum, după afișarea candidaților și eliminarea lui fără vreun motiv solid, actorul e de părere că prezența lui ar fi incomodat.

”După ce a murit Ion Caramitru, în 2021, nu s-a mai scos la concurs postul de manager la Teatrul Național. Abia săptămâna trecută l-au lansat. A fost o încercare acum trei ani, se zicea că va ieși actuala directoare a Teatrului Național din Timișoara, Ada Lupu. Dar pentru că mai erau înscriși niște candidați puternici, în timpul examenului s-a retras un membru, iar concursul a fost anulat. Ieri s-au afișat candidații. 4. După proba “selecția dosarelor” unul a fost respins”, au mărturisit sursele CANCAN.

Care ne-au mai indicat faptul că actorul Gabriel Fătu ar fi fost cel eliminat. Reporterii noștri l-au contactat, și am primit confirmarea. ”Într-adevăr, mi s-a adus la cunoștință că dosarul meu a fost respins. Poate că încurcam, altfel nu-mi explic”, a declarat Fătu în exclusivitate pentru CANCAN.

Motivul pentru care proiectul de management depus de Gabriel Fătu a fost respins este unul fragil. Actorului i s-a comunicat că dosarul său nu respectă cerințele obligatorii impuse de autoritate.

„În consecințele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 8 lit. e) din Regulamentul – cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru instituțiile publice de cultură aprobat prin O.M.C. nr. 2799/2015, republicat, cu modificările și completările ulterioare, întrucât proiectul de management depus nu respectă cerințele impuse – cu structură și dimensiuni obligatorii – de către autoritatea publică, și în ordine de redactare, respectiv conținutul impus – cu structură de conținut și cerințe impuse de autoritate, pentru care, în calitate de candidat, sunteți declarat «RESPINS».”, se scrie în decizia Comisiei.

