Doliu în lumea teatrului din România. Actorul Virgil Andriescu a murit

Lumea artistică din România este în doliu după moartea actorului Virgil Andriescu, unul dintre cei mai respectați veterani ai scenei. Artistul s-a stins din viață în această seară, la 89 de ani, lăsând în urmă o carieră de peste jumătate de secol. Vestea tristă a fost transmisă de actorul Dan Cojocaru.

Născut la Botoșani în 1936, Virgil Andriescu a absolvit în 1963 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, iar din 1965 a devenit una dintre vocile puternice ale Teatrului de Dramă din Constanța, ulterior conducând atât Teatrul Ovidius, cât și Teatrul Odeon din București.

„Din păcate Maestrul Gil Andriescu ne-a părăsit în această seară. La revedere prietene. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace!”, este mesajul oublicat de Dan Cojocaru.

Virgil Andriescu a fost un maestru al scenei

De-a lungul carierei, a interpretat roluri remarcabile în numeroase spectacole. A fost memorabil în „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă” de Horia Lovinescu, montat în 1968, unde a dat viață personajului Cain, iar în 1973 a urcat pe scenă în celebra tragedie shakespeariană „Macbeth”. A continuat să impresioneze publicul în „Trei surori” de A.P. Cehov, jucat în 1976, dar și în comedia clasică „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, în 1978. În anii ’80, a interpretat roluri importante în „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare (1982) și în drama „Mama” de Maxim Gorki (1984). De asemenea, a fost apreciat în „Tartuffe” de Molière, într-o montare din 1987, confirmându-și versatilitatea și forța scenică.

În cinematografie, Virgil Andriescu a debutat în 1968 în coproducția „Frumoasele vacanțe”, iar în anii următori a adunat peste 30 de roluri în filme artistice, precum „Labirintul”, „Orele unsprezece”, „Luminile din larg”, „Umbrele soarelui”, „Privește înainte cu mânie” sau „Punctul zero”. A colaborat cu regizori importanți – Andrei Blaier, Lucian Pintilie, Dan Pița și Nae Caranfil – fiecare proiect îmbogățind un palmares impresionant.