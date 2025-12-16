Acasă » Știri » În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată pentru a doua oară. Ce semnătură este obligatorie acum

În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată pentru a doua oară. Ce semnătură este obligatorie acum

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 15:55
În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată pentru a doua oară. Ce semnătură este obligatorie acum

Cazul morții Rodicăi Stănoiu continuă să uimească pe toată lumea. După ce trupul neînsuflețit al fostului ministru a fost deshumat ieri, 15 decembrie 2025, aceasta urmează să fie îngropată pentru a doua oară, însă sub condiții clare. Toate detaliile sunt în articol. 

În dimineața zilei de luni, o echipă mixtă formată din procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu în mare secret! Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urma să stabilească, cu exactitate, cauzele morții. 

În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată a doua oară

Deshumarea a survenit în urma acuzațiilor aduse de apropiații Rodicăi Stănoiu care susțineau că nu a fost efectuată o autopsie, iar trupul acesteia ar fi avut urme de violență. La 10 zile de la deces, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă și au decis examinarea trupului. După ce medicii legiști au efectuat autopsia, rezultatele nu au evidențiat leziuni recente, scrie Gândul.ro. Au fost descoperite însă niște fracturi costale care se închiseseră și a căror vechime putea fi de aproximativ o lună de zile.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Acum, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară. Cu toate astea, potrivit sursei menționate, nu a fost făcută încă o cerere către procuror pentru reînhumare și este nevoie de semnătură de la Parchet. 

Legiștii care au efectuat autopsia vor analiza toate actele medicale de la spitalele unde Rodica Stănoiu a fost internată, după ce acestea vor fi gata. După finalizarea anchetei, Rodica Stănoiu va fi îngropată. Totuși, familia nu poate cere îngroparea mai devreme de finalizarea expertizei și aprobarea procurorului de caz. 

Astfel, reînhumarea se va petrece doar după ce procurorul va emite o dispoziție scrisă, însă ar putea fi amânată în cazul în care apar rezultate neconcludente sau se cere o contraexpertiză. 

CITEȘTE ȘI: 

Femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte 

Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, povestită de prietene  

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Știri
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Știri
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din…
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: ...
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile ...
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de ...
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să ...
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”
Vezi toate știrile
×