În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată pentru a doua oară. Ce semnătură este obligatorie acum

Cazul morții Rodicăi Stănoiu continuă să uimească pe toată lumea. După ce trupul neînsuflețit al fostului ministru a fost deshumat ieri, 15 decembrie 2025, aceasta urmează să fie îngropată pentru a doua oară, însă sub condiții clare. Toate detaliile sunt în articol.

În dimineața zilei de luni, o echipă mixtă formată din procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu în mare secret! Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urma să stabilească, cu exactitate, cauzele morții.

În ce condiții poate fi Rodica Stănoiu înmormântată a doua oară

Deshumarea a survenit în urma acuzațiilor aduse de apropiații Rodicăi Stănoiu care susțineau că nu a fost efectuată o autopsie, iar trupul acesteia ar fi avut urme de violență. La 10 zile de la deces, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă și au decis examinarea trupului. După ce medicii legiști au efectuat autopsia, rezultatele nu au evidențiat leziuni recente, scrie Gândul.ro. Au fost descoperite însă niște fracturi costale care se închiseseră și a căror vechime putea fi de aproximativ o lună de zile.

Acum, Rodica Stănoiu urmează să fie îngropată pentru a doua oară. Cu toate astea, potrivit sursei menționate, nu a fost făcută încă o cerere către procuror pentru reînhumare și este nevoie de semnătură de la Parchet.

Legiștii care au efectuat autopsia vor analiza toate actele medicale de la spitalele unde Rodica Stănoiu a fost internată, după ce acestea vor fi gata. După finalizarea anchetei, Rodica Stănoiu va fi îngropată. Totuși, familia nu poate cere îngroparea mai devreme de finalizarea expertizei și aprobarea procurorului de caz.

Astfel, reînhumarea se va petrece doar după ce procurorul va emite o dispoziție scrisă, însă ar putea fi amânată în cazul în care apar rezultate neconcludente sau se cere o contraexpertiză.

