Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus

De: David Ioan 11/12/2025 | 13:58
Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri din media românească, a reușit să transforme OberWood, complexul de vile din Porumbacu de Sus, într-o destinație de top pentru vacanțele de iarnă.

Situat la doar 38 de kilometri de Piața Unirii din Sibiu, complexul oferă o combinație de confort modern și liniște, atrăgând turiștii care își doresc să petreacă sărbătorile într-un cadru natural deosebit.

Jurnalista deţine un complex de case de vacanţă în Porumbacu

OberWood se remarcă prin facilitățile puse la dispoziția oaspeților. Fiecare unitate de cazare include o terasă privată, o chicinetă complet utilată cu frigider, cuptor cu microunde, plită, prăjitor de pâine, cafetieră și ibric electric.

Zona de relaxare este amenajată cu o canapea extensibilă și televizor cu ecran plat, iar băile sunt dotate cu duș și articole de toaletă gratuite. În plus, complexul oferă acces gratuit la internet WiFi și parcare privată, elemente esențiale pentru turiștii care caută confort și accesibilitate.

Complexul de case OberWood al Andreei Esca. Sursa: Booking

Pentru familiile cu copii, OberWood pune la dispoziție un teren de joacă, iar pentru cei pasionați de activități în aer liber, zona oferă posibilități de ciclism și plimbări prin natură. Grădina spațioasă completează atmosfera relaxantă, transformând complexul într-un loc ideal pentru odihnă și recreere.

Condiţiile pe care le oferă şi preţurile pe care le cere Andreea Esca

Proximitatea față de obiectivele turistice precum Pasajul Scărilor și Piața Mare din Sibiu, aflate la 39 de kilometri, adaugă un plus de atractivitate.

Prețurile reflectă nivelul ridicat al facilităților. O casă cu două dormitoare, dotată cu un pat dublu extra-large și două paturi de o persoană, are un tarif de 870 de lei pe noapte. Pentru cei care doresc spațiu suplimentar, varianta cu două dormitoare, un pat dublu extra-large, două paturi de o persoană și o canapea extensibilă ajunge la 970 de lei pe noapte.

Aceste tarife îi poziționează proprietatea Andreei Esca în categoria premium, adresându-se turiștilor care caută un sejur de calitate în perioada sărbătorilor. Aeroportul Internațional Sibiu, aflat la 42 de kilometri, facilitează accesul rapid pentru turiștii din alte zone ale țării sau din străinătate.

Jurnalista Andreea Esca şi-a transformat complexul de case într-o opţiune atractivă de vacanţă, consolidându-I totodată reputația ca destinație exclusivistă în inima Transilvaniei.

