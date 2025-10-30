Acasă » Știri » Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de specialiști

Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de specialiști

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 15:34
Un studiu recent scoate la iveală detalii surprinzătoare despre compoziția crenvurștilor de porc vânduți în marile lanțuri de retail din România. Analiza, care a inclus 12 produse de la branduri cunoscute comercializate în magazine precum Carrefour, Lidl, Kaufland, Auchan, Metro și Selgros, arată diferențe semnificative între produse din punctul de vedere al conținutului de carne, al nivelului de grăsimi și al numărului de aditivi alimentari folosiți.

Potrivit studiului realizat de InfoCons, 91,67% dintre produsele evaluate au carnea de porc ca ingredient principal, în proporții care variază între 80% și 93%. Restul de aproximativ 8% includ și carne de pasăre, iar în unele cazuri chiar carne separată mecanic de pasăre, în proporții de până la 55%. Toate produsele analizate indică pe etichetă procentul de carne folosit, însă compoziția variază considerabil de la un brand la altul.

Ce conțin crenvurștii din supermarket

Un capitol important al studiului se referă la aditivii alimentari, așa-numitele E-uri. Numărul acestora diferă semnificativ: de la produse fără niciun aditiv, până la altele care conțin nu mai puțin de șapte. Potrivit datelor InfoCons, 8,33% dintre crenvurștii analizați conțin șapte E-uri, alți 8,33% au șase E-uri, în timp ce o treime dintre produse includ trei tipuri de aditivi. La polul opus, doar 8,33% dintre produsele din studiu nu conțin deloc E-uri.

Cele mai „încărcate” produse din punct de vedere al aditivilor sunt Cremwurștii ARO, care includ șapte E-uri, și Crenvurștii Auchan, cu șase E-uri. În schimb, crenvurștii Selgros se remarcă prin faptul că nu conțin deloc aditivi, fiind printre cele mai „curate” opțiuni disponibile în comerț.

Pe partea nutrițională, diferențele sunt la fel de mari. Conținutul de grăsimi variază de la 11,3 g până la 27 g la suta de grame de produs, ceea ce înseamnă că unele sortimente pot avea de peste două ori mai multă grăsime decât altele. Cel mai ridicat nivel de grăsime a fost identificat în Cârnații Polonezi Carrefour Classic, cu 27 g/100 g.
Și cantitatea de acizi grași saturați diferă considerabil: între 4,1 g și 12 g la suta de grame, cu valorile maxime întâlnite tot la mărcile Dulano și Carrefour Classic. În schimb, în ceea ce privește proteinele, cel mai bun scor îl obține produsul Cremwurști ARO, cu 15,1 g proteine/100 g.

Conținutul de sare variază între 1,23 g și 2,59 g, iar valoarea energetică oscilează între 180 și 300 kcal/100 g. Din nou, gama Carrefour Classic ocupă primul loc ca densitate calorică, în timp ce alte produse au valori mult mai moderate.

