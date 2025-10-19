Acasă » Exclusiv » Mihaela Bilic, în pragul “depresiei culinare”! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: ”Am plecat dezamăgită și speriată!” | EXCLUSIV

Mihaela Bilic, în pragul "depresiei culinare"! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: "Am plecat dezamăgită și speriată!" | EXCLUSIV

De: Elisa Morandi 19/10/2025 | 14:35
Mihaela Bilic, în pragul "depresiei culinare"! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: "Am plecat dezamăgită și speriată!" | EXCLUSIV
CANCAN.RO a prins-o pe Mihaela Bilic, nutriționista care le spune românilor adevărul dur despre alimentație în emisiunea „Doctor de bine” de la Pro TV, într-un moment neașteptat. La fel de surprinzător ca un raft gol de supermarket🙄 . Cu un frigider în care bate vântul și coșul de cumpărături mai trist decât o zi ploioasă de toamnă, Bilic ne-a mărturisit că, recent, a plecat dintr-un magazin extrem de dezamăgită. Și chiar… speriată că va fi nevoită să gătească! 😂

Ne-am obișnuit ca nutriționista Mihaela Bilic să nu se sfiească să spună lucrurilor pe nume când vine vorba de mâncare, diete sau stil de viață sănătos, dar ce am aflat de data aceasta întrece orice așteptare. CANCAN.RO a dat nas în nas cu ea la lansarea grilei de toamnă de la Pro TV, în rubrica ei „Doctor de bine”, și am descoperit ce se ascunde cu adevărat în frigiderul nutriționistei și ce dietă-șoc pune în aplicare când kilogramele se încăpățânează să apară.

CANCAN.RO: Mihaela, ce ai în frigider la ora actuală?

Mihaela Bilic: Aproape nimic! Și mai trist este că am fost la supermarket să-mi cumpăr și n-am mai găsit nimic de cumpărat. Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată că va trebui să încep să gătesc (n.r. râde). Nu se mai găsește nimic bun de mâncare gata preparat. Iar diversitatea la raft a scăzut substanțial. Și atunci cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță.

Alimentele care pot fi consumate și după ce au expirat, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Sursă foto: Facebook
Mihaela Bilic este dezamăgită de alimentele din magazine. Sursă foto: Facebook

CANCAN.RO: Când ai gătit ultima oară și ce?

Mihaela Bilic: Vara asta am gătit pentru că am fost plecată la țară, la pădure, și acolo nu vine nici delivery-ul, nici nimic, și am mâncat ciorbă de fasole uscată și ardei umpluți și ciorbă de dovlecei. Chiar am o oală de fiert sub presiune, le pun pe toate acolo, închid capacul și într-un sfert de oră e gata. A fost bine și am observat că și organismul se simte mai bine cu mâncare gătită.

CANCAN.RO: Ce faci atunci când iei câteva kilograme în plus? Cum reușești să le dai rapid jos?

Mihaela Bilic: Cum ce faci? Foamea faci! Nu există alta rețetă. Nu există diete personalizate și combinații sofisticate. Înseamnă mâncat puțin, foarte puțin, și mai puțin decât credeai că e puțin.

Mihaela Bilic: ”Mi s-a întâmplat să simt răutăcisme”

CANCAN.RO: Practic sa iei cate o gura, să ciugulești

Mihaela Bilic: Da, exact. Mai degrabă să guști decât să mănânci. Și cât mai puține mese pe zi. Eu oricum mănânc de două ori pe zi, dar câteodată cred că și o masă ar ajunge.

CANCAN.RO: Care e cea mai “aberantă” sau ciudată dietă pe care ai auzit-o?

Mihaela Bilic: O, Doamne. Nici eu nu mai știu. Nu știu, pe grupe de sânge… nu știu. La capitolul ăsta recunosc că nu citesc și nu mă amuz descoperind ineptiile de pe internet. Toate căutările mele sunt țintite și, de obicei, când caut, caut lucruri serioase, nu caut să văd ce mai e la modă pe la Hollywood. Și ce mai vine de la americani, sub nicio formă, la capitolul nutriție! Efectiv, ei sunt capabili, și așa au stricat tot, dar sunt capabili să inventeze la nesfârșit prostii. Aș spune că orice vine de la americani, pe materie de nutriție, ar trebui privit cu reticență.

CANCAN.RO: Ești unul dintre oamenii care spun lucrurilor pe lume. Te-ai confrunta vreodata cu un soi de bullying în online?

Mihaela Bilic: Păi nu prea, că eu nu citesc niciun comentariu și nu răspund la nicio întrebare, și nu conversez cu ei pe rețele de socializare. Așa că bullying-ul dacă există, să zic, e făcut în absența mea.

Iar la capitolul confruntare față în față cu oamenii în mediul public, mi s-a întâmplat să simt, cum să zic, răutăcisme, dar afirmațiile pe care le fac, le fac, cum să zic, cu toată răspunderea. Și chestiunile astea nu mă sperie, ci mai degrabă mă… nu pot sa zic ma înduioșează, dar oricum îmi vine să le zic celor care sunt atât de vehemenți și de impulsivi că-i doare ceva și trebuie găsită căutarea unei strategii sau unei soluții. Dar, din păcate, e pe negativ. Și, probabil, sper din suflet, să le treacă!

Adică am avut de-a face inclusiv cu oameni care erau indignați cum de apăr laptele și produsele lactate. Și atunci mă uit la ei, îi compătimesc. Le doresc să vină timpul în care să înțeleagă că, de fapt, nicio dietă extremistă nu funcționează și nici excluderea unor categorii de alimente nu duce la niciun rezultat.

Iar cei de n-au mâncat carne și constată că au făcut tot felul de belele pe sănătate și se întorc la carne din nou, consider că sunt cei mai buni să povestească ce-au pățit.

Adică, onestitatea și autenticitatea în relația cu mâncarea înseamnă să mănânci din toate și să n-ai frici.

Dar dacă tu îți proiectezi fricile din viață pe mâncare, atunci nu pot decât să-mi fie milă de tine și să sper că într-o zi vei deveni echilibrat și să ai curaj să mănânci din toate.

