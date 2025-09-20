E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate”

Este scandal în lumea medicală! Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a făcut unele declarații ce au creat vâlvă. Aceasta a vorbit despre terapia cu statine și rolul colesterolului în organism, însă spusele ei au stârnit reacții vehemente. Mai mult, Colegiul Medicilor din Municipiul București a reacționat și trage un semnal de alarmă.

Recent, Mihaela Bilic a făcut câteva declarații controversate. Aceasta a publicat un mesaj pe Facebook, în care afirma că statinele „scad dramatic producția de colesterol” și condamnă folosirea acestui timp de medicament, despre care spune că face mai mult rău. Mai mult, ea susține că medicamentele respective sunt o afacere Big Pharma și au fost create doar pentru profit.

Însă, declarațiile Mihaelei Bilic nu au rămas fără ecou, au stârnit numeroase reacții și mulți au fost cei care au contrazis-o ferm și au acuzat-o că dezinformează. În urma celor întâmplate, a reacționat chiar și Colegiul Medicilor din Municipiul București, contrazicând-o pe Mihaela Bilic.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB și coordonator al Departamentului Profesional-Științific.

Ce spune Mihaela Bilic despre terapia cu statine

Așa cum spuneam, recent, Mihaela Bilic a vorbit despre terapia cu statine, pe care a caracterizat-o drept o afacere Big Pharma. Statinele sunt medicamente prescrise frecvent pacienților cu risc cardiovascular, cu scopul de a reduce nivelul colesterolului și de a preveni infarctul miocardic sau accidentele vasculare cerebrale.