Acasă » Știri » E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate”

E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: „Sunt pur și simplu eronate”

De: Alina Drăgan 20/09/2025 | 21:43

Este scandal în lumea medicală! Recent, medicul nutriționist Mihaela Bilic a făcut unele declarații ce au creat vâlvă. Aceasta a vorbit despre terapia cu statine și rolul colesterolului în organism, însă spusele ei au stârnit reacții vehemente. Mai mult, Colegiul Medicilor din Municipiul București a reacționat și trage un semnal de alarmă.

Recent, Mihaela Bilic a făcut câteva declarații controversate. Aceasta a publicat un mesaj pe Facebook, în care afirma că statinele „scad dramatic producția de colesterol” și condamnă folosirea acestui timp de medicament, despre care spune că face mai mult rău. Mai mult, ea susține că medicamentele respective sunt o afacere Big Pharma și au fost create doar pentru profit.

Însă, declarațiile Mihaelei Bilic nu au rămas fără ecou, au stârnit numeroase reacții și mulți au fost cei care au contrazis-o ferm și au acuzat-o că dezinformează. În urma celor întâmplate, a reacționat chiar și Colegiul Medicilor din Municipiul București, contrazicând-o pe Mihaela Bilic.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB și coordonator al Departamentului Profesional-Științific.

Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Ce spune Mihaela Bilic despre terapia cu statine

Așa cum spuneam, recent, Mihaela Bilic a vorbit despre terapia cu statine, pe care a caracterizat-o drept o afacere Big Pharma. Statinele sunt medicamente prescrise frecvent pacienților cu risc cardiovascular, cu scopul de a reduce nivelul colesterolului și de a preveni infarctul miocardic sau accidentele vasculare cerebrale.

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare. Daca ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine.

Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat! După gafa medicală din anii ‘70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC.

Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă. Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism- ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! De la secreția de hormoni până la transmiterea impulsului nervos între neuroni, de la schimburile de substanțe între celule până la gradul de hidratare al pielii, grăsimile sunt esențiale. Fără grăsime nu putem trăi, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește și nu ne putem “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” și se usucă și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic. În viața reală constatăm că există multe femei care trăiesc cu un nivel de colesterol peste 250 și au arterele curate, fără nicio urmă de placă de aterom și bărbați care fac infarct sau accident vascular cerebral deși analizele sunt în parametrii normali.

Cu siguranță suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special”, a scris Mihaela Bilic, în mediul online.

Tags:
Iți recomandăm
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Știri
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te cucerește imediat
Știri
Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te…
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Gandul.ro
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești....
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
Click.ro
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”
Digi 24
VIDEO Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari...
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare...
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
kfetele.ro
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă:
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă:...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și relații până la finalul lunii septembrie
Fanatik.ro
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și...
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
Fanatik.ro
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva...
Schimbare la Guvern privind cartea electronică de identitate. România riscă sancțiuni. Câți români trebuie să-și facă buletin zilnic
Capital.ro
Schimbare la Guvern privind cartea electronică de identitate. România riscă sancțiuni. Câți români trebuie să-și...
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
Romania TV
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare....
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani
evz.ro
Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei...
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
Gandul.ro
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să...
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! Uite, mamă, fără mâini!
as.ro
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! Uite, mamă,...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus:
radioimpuls.ro
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va...
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește și unde se cazează pentru a merge la turnee
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, un jucător de tenis aflat pe locul 232. Cum economisește...
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj: ”O nebunie”
Fanatik.ro
La 55 de ani, Leonard Doroftei a făcut cel mai tare anunț, are mare curaj:...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Vila fraților Tate din Ilfov, ținta unui individ înarmat! Imagini surprinse de camerele video
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul ...
Domnul Marian de la Insula Iubirii și Bianca, „clienţi falşi” în club, cu aere de VIP. Bodyguardul le-a dat fatala: Ai bani, stau, n-ai bani…CIAO!
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă ...
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii ŞOCANTE! „Mama e distrusă…”
Adrian Norocel s-a amorezat până peste cap şi s-a dezis de familie! Ameninţări, confruntări şi ...
Adrian Norocel s-a amorezat până peste cap şi s-a dezis de familie! Ameninţări, confruntări şi jigniri ca la uşa cortului între nevastă şi amantă!
EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” ...
EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”
Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te ...
Filmul de pe Netlix care a urcat vertiginos în topuri la doar câteva zile după lansare! Povestea te cucerește imediat
Vezi toate știrile
×