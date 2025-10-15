Acasă » Știri » Mihaela Bilic, secretul tinereții fără bătrânețe! Produsul banal care încetinește îmbătrânirea: „Efectele sunt spectaculoase”

Mihaela Bilic, secretul tinereții fără bătrânețe! Produsul banal care încetinește îmbătrânirea: „Efectele sunt spectaculoase"

De: Alina Drăgan 15/10/2025 | 14:46
Mihaela Bilic, secretul tinereții fără bătrânețe! Produsul banal care încetinește îmbătrânirea: „Efectele sunt spectaculoase”
Mihaela Bilic, produsul banal care încetinește îmbătrânirea /Foto: Facebook

Atunci când vine vorba despre aspectul fizic, mulți sunt cei care își doresc tinerețe fără bătrânețe. Deși nu există un leac miraculos care să ne mențină tineri, există totuși un produs banal care poate face minuni. Acesta încetinește îmbătrânirea, dar are și numeroase alte beneficii. Mihaela Bilic a vorbit despre acest produs și le-a dat tuturor „rețeta anti-îmbătrânire”

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați nutriționiști din România, a vorbit recent despre un produs banal care poate face minuni. Se pare că are efecte uimitoare asupra organismului, dar, cel mai important, poate încetini procesul de îmbătrânire. Despre ce produs este vorba?

Mihaela Bilic, produsul banal care încetinește îmbătrânirea

Recent, Mihaela Bilic a dezvăluit secretul anti-îmbătrânire. Potrivit spuselor acesteia, un ulei ieftin și ușor de găsit are efecte uimitoare asupra organismului și încetinește considerabil procesul de îmbătrânire. Ei bine, se pare că secretul tinereții nu se găsește în tratamente și proceduri costisitoare, ci în uleiul de pește.

Conform unui studiu apărut în Nature Aging, uleiul de pește este bogat în acizii grași omega 3 și s-a dovedit că aceștia reduc efectele radicalilor liberi și încetinesc degradarea celulelor. Astfel, încetinind procesul de îmbătrânire.

„Rețetă anti-îmbătrânire. Știați că vârsta cronologică poate să fie diferită de vârsta biologică? Cu toții ne dorim să arătăm mai tineri, doar că în practică organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin. Alimentația joacă un rol important când vine vorba de impactul pe care îl are trecerea anilor asupra corpului.

Un studiu apărut în Nature Aging arată că uleiul de pește bogat în acizi grași omega 3 întârzie îmbătrânirea biologică! 777 de persoane cu vârsta peste 70 de ani au participat la acest studiu timp de 3 ani. S-au utilizat markeri epigenetici pentru a fi calculată vârsta biologică și s-a analizat îmbătrânirea la nivel celular.

Participanții la studiu au fost împărțiți în 3 grupuri: unul a primit suplimente de vitamina D, altul suplimente de omega 3, iar al treilea grup a făcut antrenament sportiv / sală de forță timp de 30 minute, de 3 ori pe săptămână. După 3 ani s-au făcut analizele de sânge și s-a constatat că cei care au luat ulei de pește au îmbătrânit mai puțin decât ceilalți! Mai mult decât atât: dacă asociem suplimente de vitamina D cu omega 3 și sport, efectele sunt și mai spectaculoase!”, a spus Mihaela Bilic, în mediul online.

„Important este să consumăm zilnic”

Potrivit spuselor Mihaelei Bilic, grăsimile omega 3 încetinesc îmbătrânirea datorită acțiunilor antiinflamatorii care protejează celulele, le crește rezistența și împiedică deteriorarea și degradarea lor.

Mai mult, pe lângă rolul anti-aging, uleiul de pește contribuie la menținerea sănătății inimii și a sistemului nervos, reduc morbiditatea și mortalitatea din infarct și accidentul vascular cerebral. Tocmai de aceea, Mihela Bilic recomandă consumul zilnic.

„Acizii grași esențiali omega 3 încetinesc îmbătrânirea datorită acțiunilor antiinflamatorii care protejează celulele, le crește rezistența la agresiuni externe, împiedică deteriorarea și degradarea lor.

Pe lângă efectul anti-aging, grăsimile omega 3 au rol benefic și în bolile cardiovasculare: reduc presiunea arterială la cei care suferă de hipertensiune, scad nivelul de trigliceride din sânge, reduc morbiditatea și mortalitatea din infarct și accidentul vascular cerebral. Omega 3 este benefic și pentru funcționarea optimă a creierului și a ochilor.

Fie că luăm suplimente cu ulei de pește, fie că mâncăm pește gras, important este să consumăm zilnic un strop de omega 3, pentru că organismul nostru nu-l poate sintetiza- de asta se numește «esențial»!”, a mai spus Mihaela Bilic.

