De ce trebuie să pui o cană cu apă pe calorifer iarna. Trucul la care apelează mulți oameni

În perioada rece, aerul din case devine adesea foarte uscat, ceea ce poate provoca disconfort fizic, cum ar fi piele și buze uscate, iritații ale căilor respiratorii și oboseală. De asemenea, uscăciunea excesivă afectează și locuința, deteriorând mobilierul din lemn, podelele sau obiectele sensibile. Un mod simplu și eficient de a crește umiditatea este să pui o cană sau un bol cu apă pe calorifer. Căldura încălzește apa, care se evaporă și adaugă umiditate în aer, fără să fie nevoie de dispozitive speciale sau consum de electricitate.

De ce este aerul uscat în casă

Aerul rece de afară, combinat cu încălzirea centrală, favorizează uscăciunea, iar menținerea unui nivel optim de umiditate între 35% și 50% este recomandată pentru sănătatea oamenilor și pentru păstrarea în stare bună a locuinței. Aerul prea uscat poate agrava alergiile, uscăciunea pielii și a părului, iar pentru locuință poate provoca fisuri în lemn și deteriorarea obiectelor.

Pe lângă cana cu apă pe calorifer, mai există și alte metode simple de a crește umiditatea: poți lăsa ușa de la baie deschisă după un duș fierbinte, să fierbi apă sau mâncare pe aragaz, să usuci hainele în interior aproape de calorifer sau să ai plante de apartament care eliberează vapori de apă.

Reducerea temperaturii centrale și folosirea unui încălzitor local în camerele folosite frecvent ajută, de asemenea, la păstrarea unei umidități mai echilibrate.

