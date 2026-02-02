Acasă » Știri » De ce trebuie să pui o cană cu apă pe calorifer iarna. Trucul la care apelează mulți oameni

De ce trebuie să pui o cană cu apă pe calorifer iarna. Trucul la care apelează mulți oameni

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 21:50
De ce trebuie să pui o cană cu apă pe calorifer iarna. Trucul la care apelează mulți oameni
Sfaturi utile în timpul iernii

Pe timpul iernii, aerul din case devine mult mai uscat din cauza temperaturilor scăzute de afară și a încălzirii centrale, ceea ce poate provoca disconfort și probleme de sănătate. Tocmai de aceea, este recomandat să ai o cană cu apă pe calorifer. Pe măsură ce apa se încălzește, se evaporă și adaugă umiditate în aer. 

În perioada rece, aerul din case devine adesea foarte uscat, ceea ce poate provoca disconfort fizic, cum ar fi piele și buze uscate, iritații ale căilor respiratorii și oboseală. De asemenea, uscăciunea excesivă afectează și locuința, deteriorând mobilierul din lemn, podelele sau obiectele sensibile. Un mod simplu și eficient de a crește umiditatea este să pui o cană sau un bol cu apă pe calorifer. Căldura încălzește apa, care se evaporă și adaugă umiditate în aer, fără să fie nevoie de dispozitive speciale sau consum de electricitate.

De ce este aerul uscat în casă

Aerul rece de afară, combinat cu încălzirea centrală, favorizează uscăciunea, iar menținerea unui nivel optim de umiditate între 35% și 50% este recomandată pentru sănătatea oamenilor și pentru păstrarea în stare bună a locuinței. Aerul prea uscat poate agrava alergiile, uscăciunea pielii și a părului, iar pentru locuință poate provoca fisuri în lemn și deteriorarea obiectelor.

Pe lângă cana cu apă pe calorifer, mai există și alte metode simple de a crește umiditatea: poți lăsa ușa de la baie deschisă după un duș fierbinte, să fierbi apă sau mâncare pe aragaz, să usuci hainele în interior aproape de calorifer sau să ai plante de apartament care eliberează vapori de apă.

Reducerea temperaturii centrale și folosirea unui încălzitor local în camerele folosite frecvent ajută, de asemenea, la păstrarea unei umidități mai echilibrate.

CITEȘTE ȘI: Cum faci economie la facturile pentru căldură iarna aceasta. „Poți reduce consumul de energie cu 5–7% procente”

Cât costă căldura în Spania, iarna: „Cu siguranță o să simți la buzunar”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
Știri
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Știri
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani....
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru o felie de pizza
Adevarul
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția....
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns...
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Digi 24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este...
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au...
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”
Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul ...
Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul când a apărut bijuteria de 1,5 milioane €
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Șogori în club! Menage à quatre-ul care a făcut Bucureștiul să râdă: Chivu și Tudor Vasile și-au ...
Șogori în club! Menage à quatre-ul care a făcut Bucureștiul să râdă: Chivu și Tudor Vasile și-au schimbat gagicile ca pe CD-uri
Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte ...
Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte disciplinat”
Vezi toate știrile
×