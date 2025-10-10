Alimentul banal plin de beta-glucani, care ne ferește de orice boală, potrivit celebrei Mihaela Bilic

Un aliment folosit de sute de ani în bucătărie, dar adesea uitat, este într–adevăr un adevărat ajutor pentru sănătate. Care este alimentul banal plin de beta-glucani, potrivit celebrei Mihaela Bilic!

Cercetările din ultimii ani, din domeniul nutriției și biotehnologiei, au pus în evidență drojdia, datorită conținutului său bogat în beta–glucani, substanțe naturale care au un impact mare asupra sistemului imunitar. Beta–glucanii sunt niște lanțuri lungi de molecule de zahăr, care se găsesc în diverse surse naturale, cum ar fi cerealele integrale, ciupercile și drojdia.

Drojdia este alimentul plin de beta-glucani

Mihaela Bilic spune că ceea ce face drojdia specială este forma în care se găsesc acești beta–glucani, care se potrivesc exact cu celulele care apără organismul. Când se consumă, beta–glucanii din drojdie acționează ca un semnal ușor de alarmă, pregătind sistemul imunitar să reacționeze mai repede și mai bine față de virusuri, bacterii și alte agenți dăunători.

Aceștia stimulează macrofagele, celule care „curăță” organismul de invazii, și fac ca procesul de fagocitoză să fie mai eficient, prin care aceste celule neutralizează microorganismele. Efectele nu se opresc aici. Studii de laborator și testări clinice au arătat că beta–glucanii pot ajuta la vindecarea mai rapidă a rănilor, deoarece pot stimula formarea de vase de sânge noi, cunoscut sub numele de angiogeneză.

„Miracolul din drojdie Cercetările recente în domeniul nutriției și biotehnologiei au adus în prim-plan un compus natural cu efecte impresionante asupra imunității: beta-glucanii din drojdie. Aceste polizaharide unice, prezente și în ciuperci sau cereale, au devenit subiect de interes global datorită capacității lor de a întări sistemul imunitar și a grăbi vindecarea.”, a transmis Mihaela Bilic.

În plus, acești compuși pot reduce inflamația cronică, care este implicată în multe afecțiuni moderne, cum ar fi boli autoimune sau tulburări metabolice. O caracteristică importantă a beta–glucanilor din drojdie este că rezistă mai bine la degradare în timpul digestiei. În comparație cu cei din cereale, care se dizolvă ușor în apă, beta–glucanii din drojdie rămân parțial intacți până ajung în intestin, unde interacționează direct cu celulele imunitare.

Această capacitate le oferă o eficiență mai mare în activarea sistemului imunitar și o acțiune mai îndelungată. Pe plan practic, companiile farmaceutice și producătorii de suplimente au început să folosească acest potențial, dezvoltând extracte bogate în beta–glucani din drojdie. Aceste formule sunt deja folosite pentru a susține imunitatea, pentru a reduce riscul de infecții sezoniere și chiar pentru a îmbunătăți eficiența vaccinurilor, prin stimularea unei reacții imune mai puternice și mai rapidă.

