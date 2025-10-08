Oul fiert sau prăjit? Care dintre ele te ajută mai mult în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Nimic nu satură mai bine”

Atunci când vine vorba de diete și de oameni care își doresc să scape de câteva din kilogramele în plus, alimentația joacă un rol extrem de importantă și face cam 70% din treabă. În majoritatea regimurilor pentru slăbit se regăsește oul, fiind considerat un aliment cu multe proteine și destul de puține calorii. Însă, cum trebuie consumat oul? Fiert sau prăjit? Mihaela Bilic a oferit răspunsul, iar acesta este diferit de ce se credea.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat modul corect de a consuma ouăle, în funcție de nevoile fiecăruia. La întrebarea fiert sau prăjit, acesta spune că există mai multe răspunsuri, iar cele mai mult contează nevoia fiecăruia și rezultatul pe care dorește să îl obțină.

Oul fiert sau prăjit?

Recent, Mihaela Bilic a venit cu unele informații prețioase pentru cei care își doresc să scape de câteva kilograme în plus. Așa cum spuneam, de obicei, oul este prezent în majoritatea dietelor și mulți cred că se poate consuma doar fiert pentru a ajuta în lupta cu kilogramele.

Însă, se pare că nu este așa, iar ce contează cel mai mult este nevoia fiecăruia. Concret, cei care se află la dietă și își doresc de la ou să țină cât mai mult de foame, atunci trebuie să aleagă varianta fiartă.

„Întrebarea zilei @14: Fiert sau prăjit? Răspunsul are variante multiple, în funcție de ce vă place și ce vă doriți. Dacă sunteți la cură de slăbire și vreți ca oul să fie greu de digerat și să țină mult de foame, alegeți oul fiert tare, nimic nu satură mai bine! Dacă vreți ca oul să fie ușor de digerat și de asimilat, atunci trebuie să fie fiert moale, cu albușul complet coagulat și gălbenușul cleios”, spune Mihaela Bilic.

De asemenea, Mihaela Bilic a distrus mitul conform căruia oul prăjit ar conține foarte multe calorii. Ea a explicat că uleiul nu poate trece prin moleculele de proteină, iar dacă este scurs bine de ulei, poate fi consumat fără nicio problemă.

„Dacă vă place combinația rumenit-cremos, oul ochi va fi preferatul vostru. Uleiul nu poate pătrunde printre moleculele de proteine, deci albușul nu se poate îmbiba cu grăsime. Oul ochi nu are multe calorii dacă îl scurgem bine de ulei după prăjire!”, mai spune Mihaela Bilic.

Pe de altă parte, pentru persoanele care urmează diete proteice sau Keto, specialista spune că acestea ar trebuie să opteze pentru omletă.

„Dacă sunteți la dietă proteică/Keto, faceți efort intens sau aveți nevoie de un preparat sățios și hrănitor, se recomandă omleta. Gălbenușul, în contact cu uleiul, produce o reacție de emulsionare cu încorporarea grăsimii; lecitina din gălbenuș “înghite” uleiul, precum maioneza. Omleta are o valoare calorică ridicată și poate ascunde multă grăsime. Socotiți 100 de calorii pentru fiecare lingură de ulei din tigaie”, a mai spus Mihaela Bilic.

