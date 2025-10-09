Cele 4 reguli de aur ca să poți mânca paste fără să te îngrași, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Sunt mici secrete care fac diferența”

Pestele sunt unul dintre felurile de mâncare apreciat de mulți, însă se știe că sunt un dușman aprig al siluetei. Ei bine, recent, Mihaela Bilic a demontat acest mit și spune că pasetele nu trebuie privite ca un inamic în lupta cu kilogramele în plus. Se pare că dacă respectăm câteva criterii importante numărul de calorii se micșorează considerabil. Care sunt cele 4 reguli de aur ca pastele să nu te îngrașe?

Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune că nu trebuie să excludem pastele, chiar dacă ne dorim să păstrăm o siluetă suplă. Potrivit acesteia, dacă ținem cont de patru criterii simple pastele se pot include fără griji în alimentație.

Care sunt cele 4 reguli de aur ca pastele să nu te îngrașe

Mihaela Bilic spune că atunci când ne este poftă de o porție de paste trebuie să ținem cont de anumite aspecte. Dacă toți pașii sunt urmați corect, acest preparat devine unul prietenos cu silueta. Concret, trebuie să ținem cont de: tipul de făină folosit, timpul de fierbere, cantitatea consumată și chiar temperatura la care le servim.

Toți acești factori determină modul în care corpul nostru digeră pastele și cât de multe calorii ajung să fie absorbite. Primul aspect menționat de Mihaela Bilic este tipul de făină folosit. Ar trebui să alegem niște paste făcute din făină de grâu dur.

De asemenea, și timpul de fierbere contează. Pastele trebuie să fie al dente, căci acelea prea fierte absorb o cantitate mai mare de glucide și, implicit, de calorii.

„Cum facem ca pastele să îngrașe mai puțin? Sunt mici secrete care fac diferența. Contează făina din care sunt făcute — să fie obligatoriu făină de grâu dur (durum), care are gluten cu indice de elasticitate scăzut, ușor de digerat. Coeficientul W este 60 în cazul speciilor de grâu străvechi, față de 350 în grâul modern. Enzimele digestive nu pot descompune aluatul cu W mare, apare inflamația și balonarea. Să fie fierte al dente, adică ușor tari la mestecat. În pastele moi și supra-fierte, amidonul se umflă cu apă, iar fibrele se înmoaie; din ele se absoarbe o cantitate mai mare de glucide și, implicit, de calorii — deci îngrașă mai tare”, a spus Mihaela Bilic.

Următorul aspect asupra căruia Mihaela Bilic atrage atenția este cantitatea. O porție corectă de paste înseamnă 60 g de paste nefierte. De asemenea, și temperatura la care consumăm pastele este importantă. Pastele reci au efect prebiotic și îngrașă mai puțin

„Nu în ultimul rând, contează cantitatea consumată. Porția corectă de paste înseamnă 60 g de paste nefierte pentru o persoană, cât să încapă în doi pumni. Atenție și la sos: pastele calde „înghit” rapid grosimea; fiți zgârciți cu sticla de ulei, chiar dacă este de măsline. Un ultim secret: pastele consumate reci, ca un fel de salată aperitiv, au efect prebiotic și îngrașă mai puțin. O parte din amidon se recristalizează, rămâne neabsorbit în intestin și hrănește coloniile de bacterii benefice (microbiota)”, a mai spus medicul nutriționist.

