Cum ar putea Cristian Andrei să scape de acuzații, de fapt. Avocatul Adrian Cucuclis: ”Singura dovadă clară!”

Subiectul acuzațiilor psihoterapeutului Cristian Andrei de agresiune sexuală care ar fi avut loc în urmă cu mai bine de un deceniu a fost analizat în direct la Dan Capatos Show. Dan Capatos l-a întrebat pe avocatul Adrian Cuculis care sunt șansele reale ca astfel de fapte, petrecute în urmă cu 15 ani, să mai poată fi probate în instanță.

Adrian Cuculis a explicat că, din punct de vedere juridic, probatoriul este extrem de dificil în astfel de situații. În lipsa unor dovezi concrete precum filmări, mesaje sau martori direcți e aproape imposibil. Avocatul a spus că declarații, chiar dacă sunt multiple, pot să nu fie suficiente pentru a demonstra existența unei agresiuni petrecute cu mult timp în urmă. Vezi emisiunea integrală aici!

Deci din din punct de vedere al probatoriului, singura dovadă clară pe care o poți avea este o declarație comună a mai multor fete care să spună despre faptul ăsta că s-a întâmplat. Nu cred că poți să dovedești, dacă e să vorbim despre o agresiune sexuală, ce s-a întâmplat acum 15 ani de zile. Nu ai modalitățile suficiente de probatoriu, adică tu poți să vii și să-i spui să facă un test poligraf, face testul poligraf, să spunem că-l pică, ai mai multe declarații de victime. Dar peste lucrurile astea, tu dacă n-ai o filmare, n-ai martori care să confirme asta, e greu. Și numărul doi, să depună toate care sunt într-o asemenea situație plângere, indiferent de situația în care se află și de momentul procesual, chiar dacă e prescrisă, chiar dacă nu.

Ba mai mult, Cuculis a spus că fără elemente clare de probă, șansele de a demonstra o agresiune sexuală veche sunt reduse. Cu toate acestea, avocatul a transmis un mesaj ferm pentru persoanele care susțin că au trecut prin astfel de experiențe. Să nu rămână în tăcere și să depună plângere!

Avocatul a punctat faptul că fiecare caz trebuie analizat separat, însă timpul scurs îngreunează considerabil administrarea probelor.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Cristian Andrei a revenit în online, după ce a fost dus încătușat la audieri! Discurs acid sau derapaj? „Posesivă, disperată, agresivă”

Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: ”A fost șocul vieții mele!”