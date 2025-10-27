Acasă » Știri » Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite”

Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite”

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 14:59
Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite”
Ce legumă recomandă Mihaela Bilic

Toamna aceasta, Mihaela Bilic a dezvăluit care este adevărata „vedetă” în materie de legume, recomandată să fie consumată cât mai des datorită conținutului său bogat în nutrienți și multiplelor beneficii pentru sănătate. Este șor de găsit în magazinele din întreaga țară, dar cu efecte remarcabile asupra organismului.

Potrivit medicului, varza este un adevărat aliment-minune, util pentru o gamă largă de afecțiuni. Mihaela Bilic subliniază că leguma are un spectru larg de beneficii. Fibrele și compușii săi activi ajută digestia, stimulează funcția hepatică și elimină toxinele, ceea ce explică efectul diuretic și depurativ. În plus, prin conținutul scăzut de calorii și capacitatea de a induce sațietate, este ideală în curele de slăbire.

„Ce poate fi consumat fără limite, cu cât mai mult, cu atât mai bine? Varzaaa! Varza e bună la toate: ulcer, mastite, edeme, inflamații articulare, acnee, migrene, hipertensiune, constipație. Și cura de slăbire tot cu varză se face! Varza poate fi consumată fară limite în cura detox, stimulează producția de enzime hepatice, are efect diuretic și depurativ”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Varza nu doar că sprijină digestia și detoxifierea, dar are și proprietăți antiinflamatoare importante, ajutând la mucoasa gastrică. Antioxidanții și fitonutrienții ajută la neutralizarea radicalilor liberi, iar conținutul de fibre previne constipația și retenția de lichide, sprijinind sănătatea digestivă și renală.

Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025
Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de...
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...

„Varza neutralizează compușii toxici proveniți din fumat sau din alimentele afumate. Este un reputat agent antiinflamator, ameliorează simptomele din gastrită și ulcer, previne retenția de apă și combate constipația. Compușii cu sulf și fitonutrienții din varză blochează dezvoltarea celulelor tumorale. Consumul regulat de varză are acțiune preventivă pentru cancerul de colon, prostată, stomac și laringe, datorită compușilor fenolici, flavonoidelor și antioxidanților din structura ei”, a mai adăugat.

Pe lângă beneficiile pentru digestie și prevenirea cancerului, varza susține și sănătatea sistemului cardiovascular și hormonal. Este un adevărat superaliment, cu efecte pozitive multiple asupra sănătății. Specialista recomandă includerea ei cât mai des în meniul zilnic, pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive și preventive.

„Tot varza accelerează metabolismul hormonilor estrogeni și scade riscul de cancer de sân, uter sau ovare. La consumatorii de varză, homocisteina, un marker de boli cardiovasculare, este scăzută, deci ne protejează și inima. Un munte de varză dacă mâncați, tot bine va fi”, subliniază Mihaela Bilic.

CITEȘTE ȘI: Mihaela Bilic, în pragul “depresiei culinare”! A rămas șocată de ce NU a găsit pe rafturile unui supermarket din București: ”Am plecat dezamăgită și speriată!” | EXCLUSIV

Ingredientul TOXIC din borcanul cu cremă tartinabilă de alune, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”N-o să vă placă ce descoperiți!”

Tags:
Iți recomandăm
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, flori și mămăligi aniversare!
Știri
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, flori și mămăligi aniversare!
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
Știri
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Mediafax
„DUȘ RECE” pentru Orban! Ungaria, somată de SUA să renunțe la energia rusească
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor
Gandul.ro
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Mediafax
ANM a făcut anunțul despre vreme: Se întâmplă până pe 31 octombrie
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Digi 24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o creștere fulminantă a finanțelor
Gandul.ro
Cinci zodii care dau lovitura în 2026, potrivit clarvăzătoarei Baba Vanga. Nativii vor cunoaște o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, ...
Românii trimit dorul cu microfonul! „Surprize la domiciliu”, noua telenovelă a diasporei: cu lacrimi, flori și mămăligi aniversare!
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e românul care a trimis cerere la UEFA pentru a schimba totul pe site! Dezbatem cu Ionuț Panțîru, fostul fundaș al campioanei
Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a ...
Alexandru Ciucu a recunoscut episodul violent pe care l-a avut în căsnicia cu Alina Sorescu! „S-a întâmplat o singură dată”
Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! ...
Avem lista concurenților și nimeni nu se aștepta la ”combinația” asta! Surpriză în Thailanda! Ian dă nas în nas cu fosta la „Desafio: Aventura”
S-a aflat cauza morții Alinei, tânăra de 30 de ani internată într-un spital din Iași. Femeia avea ...
S-a aflat cauza morții Alinei, tânăra de 30 de ani internată într-un spital din Iași. Femeia avea o fiică în vârstă de 7 ani
Vezi toate știrile
×