Cea mai bună legumă pentru organism, potrivit nutriționistei Mihaela Bilic: „Poate fi consumată fără limite”

Toamna aceasta, Mihaela Bilic a dezvăluit care este adevărata „vedetă” în materie de legume, recomandată să fie consumată cât mai des datorită conținutului său bogat în nutrienți și multiplelor beneficii pentru sănătate. Este șor de găsit în magazinele din întreaga țară, dar cu efecte remarcabile asupra organismului.

Potrivit medicului, varza este un adevărat aliment-minune, util pentru o gamă largă de afecțiuni. Mihaela Bilic subliniază că leguma are un spectru larg de beneficii. Fibrele și compușii săi activi ajută digestia, stimulează funcția hepatică și elimină toxinele, ceea ce explică efectul diuretic și depurativ. În plus, prin conținutul scăzut de calorii și capacitatea de a induce sațietate, este ideală în curele de slăbire.

„Ce poate fi consumat fără limite, cu cât mai mult, cu atât mai bine? Varzaaa! Varza e bună la toate: ulcer, mastite, edeme, inflamații articulare, acnee, migrene, hipertensiune, constipație. Și cura de slăbire tot cu varză se face! Varza poate fi consumată fară limite în cura detox, stimulează producția de enzime hepatice, are efect diuretic și depurativ”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

Varza nu doar că sprijină digestia și detoxifierea, dar are și proprietăți antiinflamatoare importante, ajutând la mucoasa gastrică. Antioxidanții și fitonutrienții ajută la neutralizarea radicalilor liberi, iar conținutul de fibre previne constipația și retenția de lichide, sprijinind sănătatea digestivă și renală.

„Varza neutralizează compușii toxici proveniți din fumat sau din alimentele afumate. Este un reputat agent antiinflamator, ameliorează simptomele din gastrită și ulcer, previne retenția de apă și combate constipația. Compușii cu sulf și fitonutrienții din varză blochează dezvoltarea celulelor tumorale. Consumul regulat de varză are acțiune preventivă pentru cancerul de colon, prostată, stomac și laringe, datorită compușilor fenolici, flavonoidelor și antioxidanților din structura ei”, a mai adăugat.

Pe lângă beneficiile pentru digestie și prevenirea cancerului, varza susține și sănătatea sistemului cardiovascular și hormonal. Este un adevărat superaliment, cu efecte pozitive multiple asupra sănătății. Specialista recomandă includerea ei cât mai des în meniul zilnic, pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive și preventive.

„Tot varza accelerează metabolismul hormonilor estrogeni și scade riscul de cancer de sân, uter sau ovare. La consumatorii de varză, homocisteina, un marker de boli cardiovasculare, este scăzută, deci ne protejează și inima. Un munte de varză dacă mâncați, tot bine va fi”, subliniază Mihaela Bilic.

