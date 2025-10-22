Ingredientul TOXIC din borcanul cu cremă tartinabilă de alune, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”N-o să vă placă ce descoperiți!”

Crema tartinabilă de alune cu ciocolată pe care o găsim în comerț nu este atât de bună pe cât am crede. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat totul despre această gustare dulce și ne recomandă să o consumăm cu moderație. Ce conține produsul pe care îl găsim pe toate rafturile din supermarket?

Mihaela Bilic obișnuiește să împărtășească cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare multe sfaturi despre lumea gastronomiei. Specialista în nutriție a explicat că, acest tip de cremă conține cantități semnificative de zahăr, ulei de palmier și alune. Produsul este o bombă calorică, iar porția recomandată este de 15 grame, adică aproximativ o linguriță.

Care este ingredientul principal din borcanele de cremă tartinabilă

La o simplă privire aruncată pe eticheta din spate a produsului, putem observa cu ușurință că într-un borcan de 400 de grame mai mult de jumătate din compoziție este zahăr. Imediat după se află uleiul de palmier în proporție de 30%, alunele de pădure doar 15%, iar restul ingredientelor includ cacao, lapte praf și altele.

„N-o să vă placă ce descoperiți! Deci, dragii mei, asta este ea și astea sunt ingredientele. Zahăr, ulei de palmier și alune. Ok, mai avem și un pic de cacao ca să obținem culoarea asta. Mai avem și niște lapte praf: 6 grame de proteine la 100. Caloriile sunt exact ca în ciocolată: 550 de calorii suta de grame. Și ce să vezi? Cât credeți că este porția corectă din acest tartinabil concentrat? Ei bine, porția corectă înseamnă 15 grame”, a mai dezvăluit specialista în nutriție.

Cu toate că producătorii cremei de alune au pus compoziția într-un recipient micuț care are nici mai mult, nici mai puțin de 30 de grame, consumatorii trebuie să fie atenți la cantitatea pe care o consumă.

Doar 15 grame pe zi

Nutriționistul Mihaela Bilic știe care este porția potrivită. 15 grame de cremă tartinabilă reprezintă o linguriță și are aproximativ 80 de calorii. Astfel, un borcănel conține maxim două porții.

„Producătorii au făcut și un borcănel din acesta delicat și simpatic. Nu, asta nu este porția corectă. Acest borcănel, cât îl vedeți de mic, are 30 grame, deci în el sunt două porții. Așa că, vreți sau nu vreți să acceptați, porția corectă din tartinabila de alune cu ciocolată este o linguriță, 15 grame, 80 de calorii și aici avem două porții”, a dezvăluit Mihaela Bilic.

