Cele 3 alimente care îngrașă cel mai mult, toamna. Expertiza dr. nutriționist Mihaela Bilic

Odată cu venirea toamnei, mulți observă că silueta se schimbă. Vacanțele și mesele bogate din vară lasă urme, dar există și câteva alimente care favorizează acumularea kilogramelor în plus, mai ales în această perioadă a anului.

Principalele alimente care contribuie la aceste kilograme în plus sunt făinoasele, dulciurile și fructele bogate în zahăr. Consumate în exces, se transformă rapid în depozite de grăsime, mai ales dacă sunt mâncate seara. Moderarea și alegerea momentului potrivit pentru consumul lor fac diferența între un abdomen plat și câteva kilograme în plus în sezonul rece.

Fructele cu conținut ridicat de zahăr trebuie să fie integrate în alimentație mai degrabă dimineața sau la prânz, când corpul le poate utiliza drept energie. În plus, combinați legumele crude și gătite, pentru fibre care ajută digestia și senzația de sațietate.

Cum poți ține sub control greutatea în lunile de toamnă

Nu este nevoie de cure drastice. Este suficient să limitați carbohidrații la porții mici, precum două-trei linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine și să evitați să le consumați la cină. În schimb, masa de seară ar trebui să fie formată din proteine și legume, care să sature fără să adauge calorii în exces. Dulciurile și deserturile se consumă rar, preferabil o dată pe săptămână, iar fructele bogate în zahăr se includ mai degrabă dimineața sau la prânz, când energia lor este valorificată de corp.

„Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să strângem cureaua și să pierdem câțiva centimetri în talie. Limitați consumul de făinoase, după care zahărul și alcoolul sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cât palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de pâine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten. Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin – decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate. Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative”, a scris Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.

