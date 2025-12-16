Acasă » Știri » Ce spune presa americană despre retragerea Simonei Halep din tenis. Cu ce se ocupă sportiva în prezent

Ce spune presa americană despre retragerea Simonei Halep din tenis. Cu ce se ocupă sportiva în prezent

De: Andreea Stăncescu 16/12/2025 | 13:50
Ce spune presa americană despre retragerea Simonei Halep din tenis. Cu ce se ocupă sportiva în prezent
Ce spune presa din America despre Simona Halep / Sursa foto: Profimedia
Retragerea Simonei Halep din tenis continuă să stârnească interes peste Ocean, chiar și la ceva timp după anunțul oficial. Fosta lideră mondială, ajunsă la 34 de ani, a pus capăt carierei sportive în 2025, la Cluj-Napoca, după o perioadă extrem de dificilă, marcată de suspendarea pentru dopaj și de numeroase probleme medicale care au împiedicat-o să revină la cel mai înalt nivel competițional.

Deși a reușit să scape de suspendare, accidentările repetate și lipsa continuității au făcut ca revenirea în circuitul profesionist să fie aproape imposibilă. În aceste condiții, Simona Halep a ales să se retragă, luând o decizie considerată de mulți drept una firească, menită să-i protejeze sănătatea și echilibrul personal.

Sursa foto: Social media

Ce spune presa americană despre retragerea Simonei Halep

Presa americană analizează acum ce urmează pentru fosta campioană de Grand Slam și se întreabă dacă aceasta va rămâne implicată în tenis, eventual într-un rol diferit, precum cel de antrenoare sau membru al unor structuri importante din acest sport. Potrivit publicației Tennis World USA, impactul Simonei Halep asupra tenisului rămâne unul semnificativ, iar performanțele sale sunt încă apreciate de fani din întreaga lume.

„Simona Halep este o jucătoare care a lăsat o urmă importantă în lumea tenisului, fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei. Românca s-a retras în 2025. (…) Simona a făcut ceea ce era mai bine pentru ea. Rămâne întrebarea dacă va fi sau nu implicată în lumea tenisului, într-un mod sau altul, ca antrenoare sau membră a unei organizații de tenis. Pare că aceste lucruri nu o preocupă în acest moment”, scrie Tennis World USA.

Pentru moment, se pare că Simona Halep își acordă timp pentru sine, fără a face planuri publice legate de o eventuală revenire în tenis din afara terenului, lăsând deschisă însă posibilitatea unui nou capitol în viitor. În ceea ce privește activitatea profesională, se ocupă cu afacerile pe care le are de mai mulți ani.

×