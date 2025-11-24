Ce le urează Marcel Ciolacu tuturor celor care îl critică: ”Dacă te oprești la fiecare câine de pe drum…”

Marcel Ciolacu revine la Buzău, pentru că nicăieri nu este mai bine ca acasă! După ce a făcut istorie la București, România trecând cu Marcel Ciolacu în calitate de Prim Ministru prin una din cele mai prospere perioade de după 1989, liderul PSD candidează la șefia Consiliului Județean Buzău.

Având soarta multor prim miniștrii PSD, oameni care de fiecare dată s-au aplecat cu atenție asupra nivelului de trai al omului simplu, acesta este deja regretat de o bună parte a populației. Cetățeanul geme sub apăsarea austerității Bolojanist-userist-liberale, privind cu nostalgie la perioada de guvernare a PSD, dovedind de fiecare dată că românul uită istoria și mușcă mâna care l-a hrănit.

Ce le urează Marcel Ciolacu tuturor celor care îl critică

Marcel Ciolacu nu privește înapoi cu mânie, dovedind capacitatea de a se reinventa și de a privi totul într-o notă umoristică. Aflat la un podcast electoral, întrebat fiind cum răspunde adversarilor politici care îl atacă în lipsă de alt program, acesta le-a urat: „Multă sănătate!”.

De asemenea, Marcel Ciolacu le-a mai transmis cârcotașilor și un mesaj subtil, citând și din marele om de stat Winston Churchill: „Nu vei ajunge niciodată la destinație dacă te oprești la fiecare câine care te latră pe drum!”, spune fostul premier.

Cu alte cuvinte, tradus în limbaj autohton, „Câinii latră, ursul politic Ciolacu merge!”. Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Marcel Ciolacul la alegeri.

