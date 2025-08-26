Donatella Versace, de nerecunoscut! Ce intervenție estetică pare că și-a făcut la 70 de ani

Donatella Versace și-a surprins fanii cu ultima sa postare pe rețelele de socializare, care îi scoate în evidență noul look. Fashionista este “de nerecunoscut”, după cum au reacționat urmăritorii ei.

Celebra creatoare de modă, în vârstă de 70 de ani, a stârnit o serie de speculații de-a lungul anilor cu privire la schimbările de aspect. Public, ea a recunoscut că ar fi recurs doar la botox.

Recent, Donatella a pozat într-o rochie albă cu paiete, scoțând în evidență fizicul zvelt și tenul proaspăt. Creatoarea de modă părea să aibă buza superioară vizibil mai subțire, iar obrajii păreau, de asemenea, mai puțin umflați decât în fotografii anterioare, notează THE DAILY MAIL.

Apariția Donatellei la gala muzicalului “The Devil Wears Prada”

Anul trecut, Donatella și-a șocat fanii când a venit cu un nou look la lansarea muzicalului “The Devil Wears Prada”. La eveniment i s-au alăturat prietenul ei Elton John, care a scris muzica pentru spectacol, Anna Wintour, despre care se crede că este vorba în muzical, și actrița Vanessa Williams.

Creatoarea de modă a uimit pe covorul roșu într-o rochie mini transparentă de culoarea bronzului, puternic împodobită, și cu un body negru cu decolteu în formă de inimă dedesubt.

Donatella a asortat rochia transparentă cu cizme din piele maro înalte până la genunchi. Vedeta a distribuit instantanee de la eveniment pe Instagram cu descrierea:

„R.S.V.P. DA! Diavolul se îmbracă în Prada pentru seara deschiderii de gală”.

Ea a numit spectacolul „fascinant” și l-a lăudat pe prietenul ei Elton John pentru munca sa la el.

În al doilea slide, Donatella părea mai tânără ca niciodată, făcându-i pe fani să comenteze uimiți. Unul chiar a numit noul ei look „cel mai mare upgrade din istorie”.

Reacțiile urmăritorilor de pe internet

Mulți oameni au comparat look-ul tineresc al creatoarei de modă cu aspectul uimitor al lui Lindsay Lohan, altă vedetă care a suferit recent o transformare majoră. Unul a întrebat:

„Donatella, l-ai găsit pe doctorul lui Lindsay Lohan?”

Un altul a subliniat că este „noua față a Donatellei”.

„Oameni buni, cineva trebuie să afle cine este acest doctor de la Hollywood care face aceste minuni”, a proclamat un urmăritor. „Sunt sigur că este același doctor care se ocupă de Lindsay, Demi Moore și Brad Pitt”, a spus un alt comentator.

Un alt utilizator a anunțat:

„Este șocant, ca să fiu sincer „. „Chirurgul plastician care face aceste fețe este probabil unul dintre cei mai buni de acolo… MUNCĂ DE TOP! Este în New York și nici măcar nu încearcă să fie cunoscut”, a comentat o persoană. „Dacă ai bani, poți cumpăra tinerețea”, a spus un alt comentator. „De la Lindsay Lohan la Donatella Versace, 2024 va fi amintit oficial ca anul fețelor care s-au transformat inexplicabil”, a anunțat o persoană.

Ce spun experții

Mulți oameni au subliniat că celebritățile par să primească proceduri „nedetectabile,” cu un timp de recuperare redus sau deloc, ceea ce le face să arate “de nerecunoscut” pe covorul roșu.

Mulți chirurgi plasticieni au vorbit despre modul în care aceste vedete intră în „era nedetectabilă” din cauza acestor modificări estetice subtile.

Anastasia Koles, fondatoare a ALTA Medispa, a fost rugată să-și împărtășească gândurile despre noul aspect al Donatelei și dacă este posibil să fi suferit vreo „ajustare”. Ea a declarat:

„Când vine vorba de Donatella, este imposibil de spus cu certitudine ce proceduri ar fi putut sau nu să fi avut, fără a o examina în persoană”.

