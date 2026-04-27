De ce nu și-a putut lua Răzvan Lucescu rămas-bun de la “Il Luce”. Regretul care îl va urmări toată viața: “Nu se poate schimba nimic”

Răzvan Lucescu a trecut prin cea mai sumbră perioadă din viața lui. În urmă cu trei săptămâni și-a pierdut nu doar tatăl, ci și reperul său în viață, omul care l-a îndrumat și sfătuit, și care l-a făcut să iubească mai presus decât aproape orice fotbalul. Mircea Lucescu i-a lăsat nu doar un nume uriaș, ci și cea mai importantă moștenire: pasiunea pentru fotbal, puterea de a lupta și curajul de a merge mai departe indiferent de obstacole. Dincolo de amintiri, rămâne însă un regret care îl va urmări mereu pe Răzvan Lucescu: faptul că nu a reușit să-și vadă părintele în utlimele momente din viață și nu a mai avut șansa unei ultime conversații cu omul care i-a fost tată, mentor, prieten și reper absolut.

Răzvan Lucescu a oferit un interviu emoționant în exclusivitate pentru echipa ProSport tocmai din Grecia, acolo unde antrenează. Celebrul antrenor, care în urmă cu trei săptămâni și-a pierdut tatăl și totodată mentorul, a vorbit despre viața și cariera tatălui său, despre legătura lor profundă, dar și despre moștenirea pe care Il Luce i-a lăsat-o și el o duce mai departe cu mândrie.

Răzvan Lucescu, interviu emoționant la trei săptămâni de la decesul tatălui său: „Nu a realizat că era bolnav”

Mircea Lucescu a dus pe umeri, în ultimii ani, povara unor probleme serioase de sănătate, printre care afecțiuni cardiace și o formă de leucemie. Cu toate acestea, Il Luce nu s-a dezlipit o clipă de pe banca de antrenor și trăia cu sufletul la gură fiecare meci. Întrebat dacă a încercat vreodată să-l convingă pe tatăl său să pună puțin frână vieții trăite intens în timpul meciurilor, Răzvan Lucescu spune că nu și-a pus niciodată problema așa, căci dorința tatălui său a fost să fie mereu prezent.

„Nu am încercat (n.r. să-l convingă în ultima perioadă să stea mai departe de fotbal pentru a se proteja). Nu era nimic de încercat. Să știi că, într-un fel, asta a fost dorința lui, asta este viața lui. Așa cum eu o am pe a mea, nu s-a interferat el cu viața mea, nu a încercat vreodată să mă convingă. Mereu am încercat să ne respectăm dorințele de a sta izolați. Atunci când pierdea un meci, așa cum fac și eu, de altfel, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. Am înțeles perfect că asta își dorește și că nu aș putea să-i schimb în vreun fel ideea, a făcut până în ultima clipă ceea ce a iubit”, a declarat Răzvan Lucescu pentru ProSport.

Tehnicianul a continuat cu aceeași sinceritate și a vorbit despre felul în care Mircea Lucescu a refuzat mereu să acorde o prea mare importanță sănătății în detrimentul carierei. În toată această perioadă, distanța a devenit însă un obstacol dureros, Răzvan Lucescu aflându-se în Grecia, prins în propriul parcurs profesional, însă totodată conștient de faptul că tatăl său nu și-a acceptat fragilitatea venită odată cu boala și vârsta.

„Să fiu sincer, nu cred că a realizat vreodată că era cu adevărat bolnav, indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații care erau venite pe fond de mare stres datorită acestei fabuloase cariere, nu cred că a acceptat. Știind că nu este ok, vorbeam cu el, și spunea că nu are nimic. Să nu ascult de nimeni că el este bine. Asta m-a și păcălit pentru că eu din decembrie, de după Crăciun, eu nu am mai ajuns la București, eu nu l-am mai văzut. Am acest regret și mă gândesc că aș fi putut măcar în ultimul moment să fi discutat cu el, să mai fi vorbit, dar nu pot spune că îmi reporșez că știu foarte bine că și el a considerat că este bine ca eu să stau aici și să-mi văd de treaba mea”, a spus Răzvan Lucescu pentru sursa citată mai sus.

Care este principala moștenire pe care i-a lăsat-o Mircea Lucescu fiului său: „Aceeași poveste de viață”

Răzvan Lucescu spune că principala moștenire pe care cel mai titrat antrenor român din istorie i-a lăsat-o este dragostea pentru „sportul rege”.

„Principala moștenire pe care mi-a lăsat-o a fost pasiunea pentru fotbal, pasiunea pentru a da totul și pasiunea pentru a lupta și a ieși din dificultate”, a spus antrenorul.

În urmă cu câteva zile, echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă în finala Cupei Greciei de OFI Creta într-un meci dramatic, decis în prelungiri. Tatăl său apucase să își cumpere bilete la meci, însă, din păcate, nu a apucat să-l vadă. Cu toate că a pierdut la scor strâns, Răzvan Lucescu spune că dincolo de rezultat, rămâne are aceeași filozofie de viață și de sport, învățată de la tatăl său și pe care ne-a împărățit-o și nouă.

„Nu l-a dezamăgit rezultatul (n.r. pe Mircea Lucescu), nu este vorba de dezamăgire. A câștigat enorm, dar a și pierdut mult, la fel spunem și despre el. În general, în sport, cel mai mare învingător a și pierdut mult ca să câștige. Asta spunea Michael Jordan, acesta este sportul și asta este viața în sport. Nu este vorba de a-l dezamăgi pe el, mai ales că are aceeași poveste de viață. Nu se poate schimba nimic , dar aceste situații te învață că nu poți să faci nimci decât să lupți și să reacționezi și să încerci să întorci soarta în favoarea ta”, a spus Răzvan Lucescu

CITEȘTE ȘI: Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea

ACCESEAZĂ ȘI: Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”