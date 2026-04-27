De ce nu și-a putut lua Răzvan Lucescu rămas-bun de la “Il Luce”. Regretul care îl va urmări toată viața: “Nu se poate schimba nimic”

De: Loriana Dasoveanu 27/04/2026 | 18:07
Răzvan Lucescu a trecut prin cea mai sumbră perioadă din viața lui. În urmă cu trei săptămâni și-a pierdut nu doar tatăl, ci și reperul său în viață, omul care l-a îndrumat și sfătuit, și care l-a făcut să iubească mai presus decât aproape orice fotbalul. Mircea Lucescu i-a lăsat nu doar un nume uriaș, ci și cea mai importantă moștenire: pasiunea pentru fotbal, puterea de a lupta și curajul de a merge mai departe indiferent de obstacole. Dincolo de amintiri, rămâne însă un regret care îl va urmări mereu pe Răzvan Lucescu: faptul că nu a reușit să-și vadă părintele în utlimele momente din viață și nu a mai avut șansa unei ultime conversații cu omul care i-a fost tată, mentor, prieten și reper absolut. 

Răzvan Lucescu a oferit un interviu emoționant în exclusivitate pentru echipa ProSport tocmai din Grecia, acolo unde antrenează. Celebrul antrenor, care în urmă cu trei săptămâni și-a pierdut tatăl și totodată mentorul, a vorbit despre viața și cariera tatălui său, despre legătura lor profundă, dar și despre moștenirea pe care Il Luce i-a lăsat-o și el o duce mai departe cu mândrie.

Răzvan Lucescu, interviu emoționant la trei săptămâni de la decesul tatălui său: „Nu a realizat că era bolnav”

Mircea Lucescu a dus pe umeri, în ultimii ani, povara unor probleme serioase de sănătate, printre care afecțiuni cardiace și o formă de leucemie. Cu toate acestea, Il Luce nu s-a dezlipit o clipă de pe banca de antrenor și trăia cu sufletul la gură fiecare meci. Întrebat dacă a încercat vreodată să-l convingă pe tatăl său să pună puțin frână vieții trăite intens în timpul meciurilor, Răzvan Lucescu spune că nu și-a pus niciodată problema așa, căci dorința tatălui său a fost să fie mereu prezent.

„Nu am încercat (n.r. să-l convingă în ultima perioadă să stea mai departe de fotbal pentru a se proteja). Nu era nimic de încercat. Să știi că, într-un fel, asta a fost dorința lui, asta este viața lui. Așa cum eu o am pe a mea, nu s-a interferat el cu viața mea, nu a încercat vreodată să mă convingă. Mereu am încercat să ne respectăm dorințele de a sta izolați. Atunci când pierdea un meci, așa cum fac și eu, de altfel, nu avea nici cea mai mică dorință să stea de vorbă cu cineva. Am înțeles perfect că asta își dorește și că nu aș putea să-i schimb în vreun fel ideea, a făcut până în ultima clipă ceea ce a iubit”, a declarat Răzvan Lucescu pentru ProSport.

Răzvan Lucescu, interviu emoționant din Grecia, despre regretatul său tată

Tehnicianul a continuat cu aceeași sinceritate și a vorbit despre felul în care Mircea Lucescu a refuzat mereu să acorde o prea mare importanță sănătății în detrimentul carierei. În toată această perioadă, distanța a devenit însă un obstacol dureros, Răzvan Lucescu aflându-se în Grecia, prins în propriul parcurs profesional, însă totodată conștient de faptul că tatăl său nu și-a acceptat fragilitatea venită odată cu boala și vârsta.

„Să fiu sincer, nu cred că a realizat vreodată că era cu adevărat bolnav, indiferent de situațiile prin care a trecut în ultima parte, situații care erau venite pe fond de mare stres datorită acestei fabuloase cariere, nu cred că a acceptat. Știind că nu este ok, vorbeam cu el, și spunea că nu are nimic. Să nu ascult de nimeni că el este bine. Asta m-a și păcălit pentru că eu din decembrie, de după Crăciun, eu nu am mai ajuns la București, eu nu l-am mai văzut. Am acest regret și mă gândesc că aș fi putut măcar în ultimul moment să fi discutat cu el, să mai fi vorbit, dar nu pot spune că îmi reporșez că știu foarte bine că și el a considerat că este bine ca eu să stau aici și să-mi văd de treaba mea”, a spus Răzvan Lucescu pentru sursa citată mai sus.

Care este principala moștenire pe care i-a lăsat-o Mircea Lucescu fiului său: „Aceeași poveste de viață”

Răzvan Lucescu spune că principala moștenire pe care cel mai titrat antrenor român din istorie i-a lăsat-o este dragostea pentru „sportul rege”.

„Principala moștenire pe care mi-a lăsat-o a fost pasiunea pentru fotbal, pasiunea pentru a da totul și pasiunea pentru a lupta și a ieși din dificultate”, a spus antrenorul.

Care este cea mai prețioasă moștenire pe care i-a lăsat-o Mircea Lucescu fiului său

În urmă cu câteva zile, echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă în finala Cupei Greciei de OFI Creta într-un meci dramatic, decis în prelungiri. Tatăl său apucase să își cumpere bilete la meci, însă, din păcate, nu a apucat să-l vadă. Cu toate că a pierdut la scor strâns, Răzvan Lucescu spune că dincolo de rezultat, rămâne are aceeași filozofie de viață și de sport, învățată de la tatăl său și pe care ne-a împărățit-o și nouă.

„Nu l-a dezamăgit rezultatul (n.r. pe Mircea Lucescu), nu este vorba de dezamăgire. A câștigat enorm, dar a și pierdut mult, la fel spunem și despre el. În general, în sport, cel mai mare învingător a și pierdut mult ca să câștige. Asta spunea Michael Jordan, acesta este sportul și asta este viața în sport. Nu este vorba de a-l dezamăgi pe el, mai ales că are aceeași poveste de viață. Nu se poate schimba nimic , dar aceste situații te învață că nu poți să faci nimci decât să lupți și să reacționezi și să încerci să întorci soarta în favoarea ta”, a spus Răzvan Lucescu

CITEȘTE ȘI: Povești neștiute cu Mircea Lucescu. Gesturile caritabile care l-au făcut iubit în toată lumea

ACCESEAZĂ ȘI: Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bianca Drăgușanu, replică acidă după declarațiile Vicăi Blochina: “Doamna se autocaracterizează” Cum se scuză celebra blondină
Exclusiv
Bianca Drăgușanu, replică acidă după declarațiile Vicăi Blochina: “Doamna se autocaracterizează” Cum se scuză celebra blondină
Detalii nebănuite ies la iveală despre divorțul Codruței Flip de Valentin: „Sanfira e într-un corp masculin, dar are foarte multă energie feminină”
Exclusiv
Detalii nebănuite ies la iveală despre divorțul Codruței Flip de Valentin: „Sanfira e într-un corp masculin, dar are…
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR....
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Click.ro
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva ...
Ultimele cuvinte ale lui Michael Jackson. Motivul bizar pentru care artistul a cerut lapte, cu doar câteva clipe înainte să moară
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
De ce nu este bine să îți schimbi locul în avion. Puțini cunosc acest detaliu
Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci
Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci
Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe
Cele 4 zodii influențate de intrarea lui Uranus în Gemeni. Următorii 8 ani aduc schimbări uriașe
Data la care intră alocațiile în luna mai 2026. Anunț important pentru părinți
Data la care intră alocațiile în luna mai 2026. Anunț important pentru părinți
Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: ”Există o durere în ...
Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: ”Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume”
Vezi toate știrile