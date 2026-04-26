„Theta”, tranziția dintre veghe și somn. Alina Feder explică cum este afectat echilibrul emoțional

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 13:25
`În cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, Alina Feder, inginer chimist, a discutat despre explorarea interioară și modul în care oamenii pot înțelege mai bine propriile stări de conștiință. Conversația a atins teme precum introspecția, relaxarea profundă și rolul practicilor spirituale în echilibrul emoțional.

Invitata a explicat noțiunea de stare „theta”, asociată în diverse interpretări cu un nivel profund de relaxare mentală, specific momentelor de tranziție dintre veghe și somn. În acest context, ea a descris această stare ca pe o „ațipire conștientă”, în care mintea devine mai liniștită, iar atenția se mută spre interior.

„Este important să ne setăm intenția să ne relaxăm. Creierul trebuie să emită unde cerebrale de intensitate mai joasă”, a mai adăugat Alina Feder.

Ce sunt undele „theta”

În mod general, în neuroștiință, undele theta sunt într-adevăr asociate cu stări de relaxare profundă, meditație sau somn ușor, fiind investigate în legătură cu procese precum creativitatea, memoria și introspecția. În multe practici contemplative, aceste stări sunt căutate tocmai pentru senzația de liniște și claritate interioară pe care o pot aduce.

Tot în cadrul discuției a fost menționat și rolul rugăciunii „Tatăl nostru”, privită ca o formă de reconectare spirituală și de calmare emoțională. Pentru cei care o practică în mod constant și cu credință, aceasta poate deveni un reper de stabilitate interioară, fiind asociată cu reducerea anxietății și cu un sentiment de apropiere față de divinitate.

Dincolo de dimensiunea spirituală, astfel de practici – fie că vorbim despre rugăciune sau meditație – sunt adesea interpretate și ca mecanisme psihologice de reglare emoțională. Atenția este mutată de la gânduri stresante către un punct de focus stabil și repetitiv.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva ...
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”
Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet
Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Vedeta și-a făcut apariția nepregătită la cafeluță cu prietenele. Planurile i-au fost date peste cap
Vedeta și-a făcut apariția nepregătită la cafeluță cu prietenele. Planurile i-au fost date peste cap
BANC | Ce i-am spus soției la ieșirea din casă?
BANC | Ce i-am spus soției la ieșirea din casă?
Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Vezi toate știrile