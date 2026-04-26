Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”

Alina Feder, invitată în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, a vorbit pe larg despre mecanismele emoționale, eliberarea furiei și modul în care tehnica Theta Healing poate transforma structurile interioare ale unei persoane.

Alina Feder, instructor certificat în Theta Healing, a explicat în dialogul cu Adrian Artene că procesul de eliberare a furiei începe prin setarea unei intenții clare și prin apelul la divinitate.

Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei

„Ne setăm intenția să eliberăm furia. Și îi cerem Creatorului, îi cerem Lui Dumnezeu să elibereze acum furia din structurile mele.”

Ea subliniază că eliberarea depinde de gradul de ancorare al persoanei în acea emoție și de cât de „cimentate” sunt structurile interioare.

În cadrul discuției, Feder a detaliat cele patru niveluri pe care pot fi întâlnite emoțiile: nivelul din viața actuală, nivelul genetic – șapte generații pe linia tatălui și șapte pe linia mamei –, nivelul istoric, care include conștiința colectivă și viețile anterioare, și nivelul sufletului, asociat cu „biblioteca acașică”.

Ea a explicat că furia poate fi prezentă simultan pe toate aceste niveluri și că, de-a lungul generațiilor, poate deveni un motor puternic, un factor motivator care împinge individul să demonstreze, să lupte sau să evolueze.

Feder a insistat asupra faptului că tehnica Theta Healing funcționează pe baza unui principiu simplu: păstrăm doar ceea ce credem că ne servește. De aceea, o parte din furie se eliberează instantaneu, iar o altă parte rămâne pentru că, la nivel subconștient, persoana consideră că îi aduce un beneficiu.

Explicaţiile Alinei Feder

Pentru a identifica aceste beneficii, este necesară o introspecție profundă:

„La ce îmi servește mie furia? Ce mă motivează să o păstrez?”

Răspunsurile pot veni sub formă de gânduri, senzații, imagini sau chiar mirosuri, în funcție de limbajul intuitiv al fiecăruia.

În discuție, Adrian Artene a ridicat problema delimitării dintre aspectele toxice ale furiei și cele care pot genera rezultate pozitive. Feder a explicat că intuiția este aliatul principal în acest proces, însă oamenii tind să o ignore.

„De cele mai multe ori, dacă îi dăm glas intuiției, vom constata că e… Aliatul nostru.” Ea a subliniat că răspunsurile vin constant, iar rolul nostru este să le recunoaștem.

Tot în cadrul podcastului, Feder a explicat că orice beneficiu pozitiv asociat furiei poate fi integrat prin conectarea la vibrația creației, eliberând astfel furia din rolul ei. În schimb, motivațiile negative – precum dorința de răzbunare sau control – se eliberează prin aceeași tehnică a intenției.

Podcastul integral poate fi vizionat aici:



