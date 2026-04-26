Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”

De: David Ioan 26/04/2026 | 15:19
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”

Alina Feder, invitată în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, a vorbit pe larg despre mecanismele emoționale, eliberarea furiei și modul în care tehnica Theta Healing poate transforma structurile interioare ale unei persoane.

Alina Feder, instructor certificat în Theta Healing, a explicat în dialogul cu Adrian Artene că procesul de eliberare a furiei începe prin setarea unei intenții clare și prin apelul la divinitate.

Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei

„Ne setăm intenția să eliberăm furia. Și îi cerem Creatorului, îi cerem Lui Dumnezeu să elibereze acum furia din structurile mele.”

Ea subliniază că eliberarea depinde de gradul de ancorare al persoanei în acea emoție și de cât de „cimentate” sunt structurile interioare.

În cadrul discuției, Feder a detaliat cele patru niveluri pe care pot fi întâlnite emoțiile: nivelul din viața actuală, nivelul genetic – șapte generații pe linia tatălui și șapte pe linia mamei –, nivelul istoric, care include conștiința colectivă și viețile anterioare, și nivelul sufletului, asociat cu „biblioteca acașică”.

Ea a explicat că furia poate fi prezentă simultan pe toate aceste niveluri și că, de-a lungul generațiilor, poate deveni un motor puternic, un factor motivator care împinge individul să demonstreze, să lupte sau să evolueze.

Feder a insistat asupra faptului că tehnica Theta Healing funcționează pe baza unui principiu simplu: păstrăm doar ceea ce credem că ne servește. De aceea, o parte din furie se eliberează instantaneu, iar o altă parte rămâne pentru că, la nivel subconștient, persoana consideră că îi aduce un beneficiu.

Explicaţiile Alinei Feder

Pentru a identifica aceste beneficii, este necesară o introspecție profundă:

„La ce îmi servește mie furia? Ce mă motivează să o păstrez?”

Răspunsurile pot veni sub formă de gânduri, senzații, imagini sau chiar mirosuri, în funcție de limbajul intuitiv al fiecăruia.

În discuție, Adrian Artene a ridicat problema delimitării dintre aspectele toxice ale furiei și cele care pot genera rezultate pozitive. Feder a explicat că intuiția este aliatul principal în acest proces, însă oamenii tind să o ignore.

„De cele mai multe ori, dacă îi dăm glas intuiției, vom constata că e… Aliatul nostru.” Ea a subliniat că răspunsurile vin constant, iar rolul nostru este să le recunoaștem.

Tot în cadrul podcastului, Feder a explicat că orice beneficiu pozitiv asociat furiei poate fi integrat prin conectarea la vibrația creației, eliberând astfel furia din rolul ei. În schimb, motivațiile negative – precum dorința de răzbunare sau control – se eliberează prin aceeași tehnică a intenției.

Podcastul integral poate fi vizionat aici:

CITEŞTE ŞI: „Theta”, tranziția dintre veghe și somn. Alina Feder explică cum este afectat echilibrul emoțional

Alina Feder, despre vindecare prin credință: „Uitasem care e calea”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet
Știri
Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Știri
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
Gandul.ro
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Adevarul
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
go4it.ro
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
Gandul.ro
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei...
