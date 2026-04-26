Alina Feder, despre vindecare prin credință: „Uitasem care e calea”

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 12:23
În cadrul noului podcast „Altceva cu Adrian Artene”, invitata Alina Feder, inginer chimist de profesie, a vorbit deschis despre propriul proces de vindecare și despre explorarea dimensiunii spirituale. Aceasta a subliniat că mintea umană are resurse și o putere mult mai mare decât ne imaginăm de obicei.

Totodată, ea a adus în discuție și rolul credinței în Dumnezeu, pe care îl consideră un sprijin important în depășirea dificultăților și în găsirea soluțiilor în momentele provocatoare ale vieții.

Cum ne inspiră Dumnezeu

Alina Feder a povestit că procesul său de vindecare a fost strâns legat de credință. După trei luni de tratament, a observat că problemele de sănătate persistau, iar durerile nu dispăruseră.

Într-o noapte, a avut un gând puternic legat de Dumnezeu, moment pe care îl consideră definitoriu. De acolo, spune ea, a găsit o nouă cale de a-și regăsi echilibrul și de a descoperi soluția prin credință.

„De mică, am fost învățată de bunica mea că există un Dumnezeu. Orice soluție vine de la El. Doar că eu nu am mai ascultat de acest sfat înțelept al bunicii. Însă, într-o noapte, nemaigăsind soluții, mi-a venit un gând cum că Dumnezeu are o soluție și pentru mine”, a declarat Alina Feder.

Chimista a mărturisit că acel moment a marcat începutul unei schimbări profunde, în care a început să se deschidă și să comunice mai mult cu divinitatea. În acea perioadă, spune ea, a simțit nevoia să se retragă mai mult în sine.

Alstfel, a căutat răspunsuri dincolo de ceea ce trăia la nivel cotidian. Una dintre cele mai puternice rugăciuni ale sale a fost aceea de a-i scoate în cale oameni care să o sprijine în procesul de vindecare.

„Uitasem care e calea, care e, de fapt, soluția. M-am orientat spre probleme cotidiene, spre stresul de zi cu zi. Am fost descentrată de la sine”, a mai precizat Alina Feder.

Ea spune că, în timp, această experiență a ajutat-o să privească lucrurile cu mai multă claritate și să își regăsească liniștea interioară. Așa a redescoperit importanța credinței și a echilibrului în viața de zi cu zi.

Tags:

