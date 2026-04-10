Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie

De: Daniel Matei 10/04/2026 | 22:50
Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism!

Unul dintre cei mai cunoscuți istorici britanici contemporani, Tom Holland, cunoscut pentru lucrările sale despre lumea antică și studiile asupra vieții lui Iisus Hristos, spune că a trecut printr‑o transformare spirituală profundă, ajungând să se descrie astăzi ca un creștin practicant, deși anterior se considera agnostic.

Convertirea sa, care a atras atenția presei internaționale, este legată de o experiență pe care el o consideră supranaturală, dar și de reflecțiile generate de munca sa academică, scrie CNN.

Holland, un istoric premiat, a petrecut o mare parte din viață respingând credința religioasă în care a fost crescut și analizând textele biblice din perspectivă seculară. El este autorul unor lucrări populare despre personaje și evenimente ale lumii greco‑romane antice și a scris cartea Dominion: How the Christian Revolution Remade the World, lucrare în care argumentează că valorile occidentale contemporane, precum egalitatea, compasiunea sau drepturile omului, au rădăcini puternic influențate de creștinism, indiferent dacă oamenii sunt credincioși sau nu.

Cum a început drumul său spre convertire

Transformarea lui Holland a început în timpul unei vizite în orașul Sinjar, în nordul Irakului, unde a filmat pentru BBC și a fost martor la consecințele atrocităților comise de ISIS împotriva comunității yazidi. Vizualul unei cruci de lemn, rămășiță a unei biserici distruse, l‑a marcat profund, evocând pentru el paralelisme între crucificările antice și violența contemporană. Această imagine tulburătoare l‑a determinat să‑și pună întrebări fundamentale despre sensul și relevanța creștinismului în istorie.

Experiența care l‑ar fi adus mai aproape de credință a venit în contextul unei lupte personale cu sănătatea: în 2021, Holland a fost diagnosticat cu cancer de colon. În timp ce aștepta rezultatele analizelor, a participat la o slujbă de Crăciun și a rostit o rugăciune după mulți ani. Ulterior, medicii au constatat că boala nu se răspândise, iar Holland interpretează acest rezultat ca pe o posibilă intervenție supranaturală, deși îl caracterizează și ca o coincidență, dar una care i‑a trezit din nou credința.

Milioane de americani au sărbătorit, în weekend, Paștele, cea mai sfântă zi din calendarul creștin. Totuși, această sărbătoare a venit într-un moment dificil pentru creștini. Participarea la slujbe scade dramatic în Statele Unite ale Americii, iar bisericile se închid. Liderii religioși avertizează că SUA devin o societate secularizată, urmând calea Europei de Vest, cu catedrale gotice impunătoare, la interiorul cărora se află bănci goale.

Ateii și agnosticii au convingeri creștine

Însă Tom Holland a devenit un evanghelist neașteptat provenit din ceea ce unii numesc „Europa fără Dumnezeu”. În 2019, el a scris o carte despre impactul morții lui Iisus care, potrivit unui comentator, „a căzut ca o bombă… și continuă să trimită unde de șoc prin mediul academic și discursul public.”

În cartea sa, Holland susține că relatările despre „moartea” creștinismului sunt mult exagerate. El afirmă că mulți necreștini, precum ateii și agnosticii, au de fapt convingeri creștine, fără să-și dea seama.

Holland argumentează că valorile seculare occidentale, cum ar fi credința în importanța compasiunii, egalității și drepturilor omului, nu sunt instincte universale ale umanității, ci produse ale creștinismului.

CITEȘTE ȘI:

Un actor din Game of Thrones a murit la doar 35 de ani. Artistul se lupta cu o boală degenerativă și era internat

Prințul Andrew transformase reședința de la Sandringham în Conacul Playboy! Angajații rup tăcerea despre petrecerile pe care le organiza

Iți recomandăm
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Știri
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva zile de gătit
Știri
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva…
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Cum îți dai seama dacă ouăle sunt stricate. Cele mai simple metode care pot fi testate acasă
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești ...
Cuptorul electric îți umflă factura de Paște mai mult decât crezi. Câți bani în plus plătești pentru câteva zile de gătit
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: ...
Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”
Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”
Anisia Gafton și Serghei urmează să devină părinți: ”Nu suntem deloc speriați”
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat ...
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i s-a agravat din cauza scandalului
Mulți români cred că greșesc când spun „Paște” sau „Paști”. Care este, de fapt, forma corectă
Mulți români cred că greșesc când spun „Paște” sau „Paști”. Care este, de fapt, forma corectă
Vezi toate știrile