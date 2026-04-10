Un istoric care cerceta viața lui Iisus s-a convertit la creștinism! Experiența supranaturală care l-a determinat să ia această decizie

Unul dintre cei mai cunoscuți istorici britanici contemporani, Tom Holland, cunoscut pentru lucrările sale despre lumea antică și studiile asupra vieții lui Iisus Hristos, spune că a trecut printr‑o transformare spirituală profundă, ajungând să se descrie astăzi ca un creștin practicant, deși anterior se considera agnostic.

Convertirea sa, care a atras atenția presei internaționale, este legată de o experiență pe care el o consideră supranaturală, dar și de reflecțiile generate de munca sa academică, scrie CNN.

Holland, un istoric premiat, a petrecut o mare parte din viață respingând credința religioasă în care a fost crescut și analizând textele biblice din perspectivă seculară. El este autorul unor lucrări populare despre personaje și evenimente ale lumii greco‑romane antice și a scris cartea Dominion: How the Christian Revolution Remade the World, lucrare în care argumentează că valorile occidentale contemporane, precum egalitatea, compasiunea sau drepturile omului, au rădăcini puternic influențate de creștinism, indiferent dacă oamenii sunt credincioși sau nu.

Cum a început drumul său spre convertire

Transformarea lui Holland a început în timpul unei vizite în orașul Sinjar, în nordul Irakului, unde a filmat pentru BBC și a fost martor la consecințele atrocităților comise de ISIS împotriva comunității yazidi. Vizualul unei cruci de lemn, rămășiță a unei biserici distruse, l‑a marcat profund, evocând pentru el paralelisme între crucificările antice și violența contemporană. Această imagine tulburătoare l‑a determinat să‑și pună întrebări fundamentale despre sensul și relevanța creștinismului în istorie.

Experiența care l‑ar fi adus mai aproape de credință a venit în contextul unei lupte personale cu sănătatea: în 2021, Holland a fost diagnosticat cu cancer de colon. În timp ce aștepta rezultatele analizelor, a participat la o slujbă de Crăciun și a rostit o rugăciune după mulți ani. Ulterior, medicii au constatat că boala nu se răspândise, iar Holland interpretează acest rezultat ca pe o posibilă intervenție supranaturală, deși îl caracterizează și ca o coincidență, dar una care i‑a trezit din nou credința.

Milioane de americani au sărbătorit, în weekend, Paștele, cea mai sfântă zi din calendarul creștin. Totuși, această sărbătoare a venit într-un moment dificil pentru creștini. Participarea la slujbe scade dramatic în Statele Unite ale Americii, iar bisericile se închid. Liderii religioși avertizează că SUA devin o societate secularizată, urmând calea Europei de Vest, cu catedrale gotice impunătoare, la interiorul cărora se află bănci goale.

Ateii și agnosticii au convingeri creștine

Însă Tom Holland a devenit un evanghelist neașteptat provenit din ceea ce unii numesc „Europa fără Dumnezeu”. În 2019, el a scris o carte despre impactul morții lui Iisus care, potrivit unui comentator, „a căzut ca o bombă… și continuă să trimită unde de șoc prin mediul academic și discursul public.”

În cartea sa, Holland susține că relatările despre „moartea” creștinismului sunt mult exagerate. El afirmă că mulți necreștini, precum ateii și agnosticii, au de fapt convingeri creștine, fără să-și dea seama.

Holland argumentează că valorile seculare occidentale, cum ar fi credința în importanța compasiunii, egalității și drepturilor omului, nu sunt instincte universale ale umanității, ci produse ale creștinismului.

