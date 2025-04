S-au aflat finaliștii Asia Express 2025! Două echipe se luptă pentru marele premiu

Marți, 1 aprilie 2025, se filmează marea finală Asia Express 2025. Competiția este pe punctul de a se sfârși, iar cele două echipe rămase se luptă pentru a câștiga. Află, în articol, cine sunt concurenții care au trecut de toate etapele emisiunii de pe Antena 1!

Asia Express se află în fața celui de-al optulea sezon. Concurenții care au intrat în competiție sunt: Mara Bănică – Serghei Mizil, Catinca Roman – fiica sa, Dan Alexa – Gabriel Tamaș, Karmen Minune – Olga Barcari, Emil Rengle – Alejandro și Ștefan Floroaica – Alexandru Ion. Ei bine, rând pe rând, echipele au părăsit emisiunea și doar două dintre ele au ajuns până în marea finală a show-ului.

În data de 1 aprilie 2025 are loc finala sezonului 8 Asia Express 2025. După mai multe săptămâni pline de probe dificile și situații neașteptate, doar două echipe au rămas în competiție și se luptă pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Și în acest sezon al emisiunii de pe Antena 1, concurenții au avut de înfruntat multe obstacole. Producătorii le-au pregătit un traseu de 4.000 de kilometri, iar cele nouă echipe au trecut prin trei țări: Vietnam, Filipine și, în premieră, Coreea de Sud.

Ei bine, cele două echipe care au ajuns până în finală sunt formate din actorii Ștefan Floroaica – Alexandru Ion și sportivii Gabi Tamaș – Dan Alexa, potrivit Fanatik. Cei patru concurenți au reușit să treacă de toate probele, iar azi vor afla cine va pune mâna pe marele premiu.

Înainte de porni în competiție, Dan Alexa a declarat că el și Gabi Tamaș își doresc să câștige acest show, iar acum sunt la un pas de a pune mâna pe marele premiu. Cei doi s-au arătat impresionați de amploarea proiectului.

„Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de confort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat”, a declarat Dan Alexa înainte de a pleca în Asia Express.