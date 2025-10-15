Acasă » Știri » Cum are grijă Olga Barcari de părul ei. Regulile de aur pe care femeile trebuie să le urmeze: „Uleiul nu hidratează”

15/10/2025
Olga Barcari (37 de ani) a fost invitată de onoare în cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV. Fosta concurentă de la Asia Express a oferit câteva sfaturi prețioase și trucuri pentru un păr sănătos și plin de vitalitate. Bruneta demontează mitul uleiului hidratant și ne spune cum are ea grijă de podoaba ei capilară. 

Originară din Republica Moldova, Olga Barcari a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc odată cu relația de iubire pe care a avut-o cu Cătălin Bordea. Cupidon i-a săgetat pe amândoi, însă nu la timpul și momentul potrivit. El proaspăt divorțat, ea tânără cu aspirații în domeniul beauty, străină de ”riscurile” aparițiilor publice, deci mediatizarea poveștii lor de amor nu a fost tocmai de bun augur.

Olga Barcari, trucuri de aur pentru un păr sănătos

Ei bine, în spatele imaginii de eroină de la Asia Express și de cea a bombei sexy pe care Bordea a avut-o ”la așternut”, Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage, airtouch, shatush și highlights de vopsire a părului.

Pe lângă alte picanterii, povești și amintiri relatate în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, fosta concurentă de la Asia Express le-a împărtășit doamnelor și domnișoarelor câteva trucuri pentru un păr sănătos, dar și câteva secrete pentru întreținerea lui în sezonul rece.

”Hidratare multă în sezonul rece. Noi degajăm căldură, mai ales acum când e rece afară, iar părul se va usca foarte mult din cauza aburilor din corp și e posibil să te trezești dimineață cu părul foarte, foarte uscat, așa că va trebui să fie puțin mai hidradat. Mai multă hidratare și mai des. De asemenea, este foarte important să acoperim părul ca să nu înghețe iarna.

Uleiul nu hidratează. Trebuie folosite măști și leave-inuri. În primul rând se folosește un șampon de hidratare pe lungimi (pentru că lungimile sunt separate de scalp, iar scalpul poate avea alt PH), o mască sau balsam pentru hidratare, iar după ce tapotezi părul poți să aplici mai multe leave-inuri. Spre exemplu, eu folosesc vreo 3-4. Eu folosesc și produse pentru păr blond, pentru că sunt mult mai nutritive, și tot felul de leave-inuri pentru păr vopsit.

Fiecare face ceva, aduce un plus și valoare părului. Se pune din fiecare foarte puțin în palmă, se face un cocktail, îl dai pe părul umed, după care îl coafezi. Dar neapărat părul trebuie uscat cu feonul, pentru că aceste leave-inuri conțin substanțe care se activează la căldură. Mai puțin cu placa și condulatorul. Orice este fierbinte agresează părul, iar în timp se deteriorează”, a spus Olga Barcari la CANCAN EXCLUSIV.

