Olga l-a ”pulverizat” pe Cătălin Bordea la Asia Express: ”Aici nu e la tine la club, să vină gâștele...”

Cătălin Bordea și Olga Barcari nu ratează nicio ocazie să se tachineze în cadrul emisiunii Asia Express. În timp ce comediantul a întrebat-o de mai multe ori pe brunetă dacă vrea să fie soția lui, aceasta i-a dat o replică usturătoare. Reacția actorului nu a întârziat să apară, iar Nelu Cortea nu a vrut să pice la mijloc și a luat-o la fugă. Află, în articol, ce s-a întâmplat!

Cătălin Bordea și Olga Barcari au format în trecut un cuplu. După divorțul comediantului, cei doi au încercat o relație și au fost pentru o vreme împreună. Legătura dintre ei nu a durat prea mult, însă au rămas în relații bune după despărțire. Totuși, au ieșit scântei când s-au întâlnit la Asia Express.

Ce s-a întâmplat între Olga Barcari și Cătălin Bordea la Asia Express

Ediția de marți seara, 14 octombrie 2025, a emisiunii Asia Express a fost plină atât de momente tensionate, cât și pline de amuzament. Cătălin Bordea și Nelu Cortea au revenit cu forțe proaspete și vor participa în această etapă a show-ului. Actorul s-a reîntâlnit cu fosta iubită, Olga Barcari. Cei doi nu au ratat nicio ocazie de a se tachina.

Comediantul a încercat să îi intre în grații fostei iubite și a întrebat-o, ironic, de mai multe ori dacă își dorește să fie soția lui. Nici bruneta nu a putut sta tăcută și l-a „pulverizat” pe actor la jocul de amuletă.

La una dintre probe, concurenții au fost nevoiți să prindă gâște și rațe prin noroi. Ei bine, Olga Barcari a profitat de context și l-a „atacat” imediat pe fostul iubit, spunându-i „Cătălin, aici nu e la tine la club să vină gâștele așa pur și simplu”.

Momentul a fost discutat și la testimoniale de ambele echipe. Inițial, Nelu Cortea s-a ridicat și a luat-o la fugă, precizând că nu vrea să fie prins la mijloc în această discuție. Ulterior, el a ținut să o felicite pe Olga pentru replica genială.

„Mi-a crescut respectul pentru Olga, ceva incredibil. Bravo, mă! Ți-a dat-o”, a spus Nelu Cortea.

Cătălin Bordea a avut și el o reacție: „Bravo, se vede că a stat lângă un comediant de succes”. De cealaltă parte, Olga Barcari a continuat să îl tachineze pe actor: „Aici trebuie să muncești, puiu’. Aici nu ai zis două replici pe scenă și au venit toate. Aici trebuie să muncești”.

