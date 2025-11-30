Acasă » Exclusiv » Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”

Detaliul care îi strică imaginea lui Denise Rifai: „E prea rece”

De: Ana Maria Pasat 30/11/2025 | 13:12
Vedeta TV, Denise Rifai, a ieșit în evidență, de-a lungul anilor, nu doar prin întrebările incomode adresate invitaților, ci și prin stilul său propriu în ceea ce privește coafura. Un cunoscut hair-stylist, mai precis Olga Barcari, prin salonul căreia trec multe dive autohtone, spune însă că celebra prezentatoare ar avea de câștigat în ceea ce privește imaginea sa, dacă ar face anumite schimbări. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Fără îndoială, vedeta TV, Denis Rifai, are un stil propriu, care o recomandă. Chiar dacă-și schimbă look-ul destul de des, aceasta nu pare a renunța la bretonul său, care a consacrat-o. Breton care ar dezavantaja-o, potrivit analizei făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO de un cunoscut hair stylist de la noi, nimeni alta decât Olga Barcari.

Denise Rifai nu renunță la breton. sursă – social media

Aceasta îi recomandă actualei partenere a lui Dan Alexa să-și schimbe forma bretonului. Potrivit Olgăi Barcari, acesta îi „taie” din față.

„Are un păr mai aspru. Și i-ar sta bine cu părul lung. Chiar până la jumătatea spatelui. Și să fie tunsă în scări care să vină mai de jos, sau pe drept. I-aș recomanda un breton lung, dar mai rar. Are fața frumoasă, ovală, care e fața perfectă. Deci să renunțe la acest breton pe drept. Îi taie din față.

Extensiile pentru păr mai lung i-ar îngreuna viața și situația. Asta pentru că ea are un păr foarte des, de o calitate foarte, foarte bună, care se aranjează foarte ușor”, ne-a spus aceasta.

Olga Barcari despre Denise Rifai: „Ar avantaja-o…”

De asemenea, Olga Barcari este de părere că și schimbarea nuanței părului ar avantaja-o pe actuala parteneră a lui Dan Alexa, fost fotbalist și câștigător al ultimei ediții a Asia Express.

„Ar avantaja-o o culoare mai deschisă. Un caramel, de exemplu. Sau niște șuvițe pe ici, pe colo, care să-i dea câteva reflexe. Șuvițe braziliene, mai groase, care să dea dimensiune părului și mișcare. Îmi place tare cum îi stă cu părul strâns în spate. Asta pentru că-i ies în evidență trăsăturile. Ea este foarte frumoasă”, a adăugat Olga Barcari, și ea participantă la ultima ediție a Asia Express.

„Culoarea e prea rece”

În același timp, Olga Barcari a făcut și o analiză profesionistă a coafurilor afișate de celebra prezentatoare de la KANAL D.

„Tunsoarea, bretonul drept și voloumul de la rădăcina îți dă un aer mai matur. Culoarea închisă în general, scoate în evidență umbrele feței. Dar și contururile dure. În cazul ei, culoarea e prea rece pentru trăsăturile ei. Și îi înăsprește chipul”, a completat aceasta.

×