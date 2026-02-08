Acasă » Știri » Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo

Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 22:29
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
17 poze
Vezi galeria foto

Surprizele se țin scai de concurenții de la Survivor România. În ediția de duminică, 8 februarie 2026, tabăra Faimoșilor este mai bogată cu un membru. Bianca Giurcanu, sora Laurei Giurcanu (28 de ani), este „faimoasa” care s-a alăturat celei mai intense experiențe din Republica Dominicană. 

În ediția difuzată duminică, 8 februarie 2026, concurenții din tabăra Faimoșilor sunt luați prin surprindere de două dintre cele mai importante anunțuri ale moderatorului Adi Vasile. Înaninte de ale prezenta noul membru al tribului, Călin Donca a fost eliminat din cauza problemelor medicale pe care le are – după ce în urmă cu doar câteva zile a căzut din palmier.

Călin Donca este eliminat din cauza problemelor medicale/ sursă foto: social media

Bianca Giurcanu: surpriză totală la Survivor 2026

După plecarea lui Călin Donca, Faimoșii au mai primit o veste: o nouă concurentă s-a alăturat tribului. Este vorba despre Bianca Giurcanu, sora mai mare a Laurei Giurcanu. Cu forțe proaspete și încrezătoare în propriile abilități, Bianca le-a mărturisit colegilor că este pregătită să trăiască experiența vieții sale.

Adi Vasile: Bianca este alături de voi, face parte din tribul Faimoșilor. Bianca, în primul rând îți spun bine ai venit și am să te rog să spui câteva lucruri despre tine.

Bianca Giurcanu: Bine v-am găsit în primul rând și pe voi, și pe voi! Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de 7 ani stau la Cluj și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele.

Adi Vasile: Sunt convins că ai venit în locul potrivit pentru așa ceva.

Bianca Giurcanu: Cu siguranță!

Laura și Bianca Giurcanu/ sursă foto: social media

Născută și crescută în București, Bianca Giurcanu a decis să se mute în Cluj Napoca, în urmă cu 7 ani, acolo unde și-a redefinit viața. De profesie însoțitoare de bord, tânăra a preferat să rămână în umbra Laurei Giurcanu, care s-a făcut remarcată în media datorită activității sale ca influencer, ulterior de la aparițiile în diverse emisiuni TV, precum Survivor și America Express.

De asemenea, una dintre puținele apariții publice ale Biancăi Giurcanu a fost în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebritier” de la Kanal D, unde a participat cu scopul de a-și redefini personalitatea și stilul vestimentar.

Laura Giurcanu, de la America Express direct la nuntă. Cum a apărut, lângă sora ei, în ziua cea mare

Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor. După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Știri
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo
Știri
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză.…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de ...
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a ...
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri ...
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, ...
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, jucării și obsesii bizare
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul ...
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul românesc
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care ...
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului
Vezi toate știrile
×