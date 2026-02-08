Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo

Surprizele se țin scai de concurenții de la Survivor România. În ediția de duminică, 8 februarie 2026, tabăra Faimoșilor este mai bogată cu un membru. Bianca Giurcanu, sora Laurei Giurcanu (28 de ani), este „faimoasa” care s-a alăturat celei mai intense experiențe din Republica Dominicană.

În ediția difuzată duminică, 8 februarie 2026, concurenții din tabăra Faimoșilor sunt luați prin surprindere de două dintre cele mai importante anunțuri ale moderatorului Adi Vasile. Înaninte de ale prezenta noul membru al tribului, Călin Donca a fost eliminat din cauza problemelor medicale pe care le are – după ce în urmă cu doar câteva zile a căzut din palmier.

Bianca Giurcanu: surpriză totală la Survivor 2026

După plecarea lui Călin Donca, Faimoșii au mai primit o veste: o nouă concurentă s-a alăturat tribului. Este vorba despre Bianca Giurcanu, sora mai mare a Laurei Giurcanu. Cu forțe proaspete și încrezătoare în propriile abilități, Bianca le-a mărturisit colegilor că este pregătită să trăiască experiența vieții sale.

Adi Vasile: Bianca este alături de voi, face parte din tribul Faimoșilor. Bianca, în primul rând îți spun bine ai venit și am să te rog să spui câteva lucruri despre tine. Bianca Giurcanu: Bine v-am găsit în primul rând și pe voi, și pe voi! Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de 7 ani stau la Cluj și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele. Adi Vasile: Sunt convins că ai venit în locul potrivit pentru așa ceva. Bianca Giurcanu: Cu siguranță!

Născută și crescută în București, Bianca Giurcanu a decis să se mute în Cluj Napoca, în urmă cu 7 ani, acolo unde și-a redefinit viața. De profesie însoțitoare de bord, tânăra a preferat să rămână în umbra Laurei Giurcanu, care s-a făcut remarcată în media datorită activității sale ca influencer, ulterior de la aparițiile în diverse emisiuni TV, precum Survivor și America Express.

De asemenea, una dintre puținele apariții publice ale Biancăi Giurcanu a fost în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebritier” de la Kanal D, unde a participat cu scopul de a-și redefini personalitatea și stilul vestimentar.

