Laura Giurcanu, de la America Express direct la nuntă. Cum a apărut, lângă sora ei, în ziua cea mare

Este o zi importantă pentru sora Laurei Giurcanu. Sora concurentei de la America Express, Bianca Giurcanu, s-a căsătorit cu alesul inimii și a decis să spună poate cel mai important ”da” din viața ei. Ferită de ochii curioșilor, cununia civilă a celor doi a fost organizată într-un cadru intim, însă nu au lipsit imaginile de la eveninent, imagini ce s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Nu multă lume știe că Laura Giurcanu are o soră. Deși nu a fost de prea multe ori prezentă în fața camerelor de filmat, Bianca Giurcanu nu poate rămâne prea mult în anonimat, mai ales că sora ei este una dintre prezențele frecvente din mediul online, dar și de pe micile ecrane.

Joi, 20 iulie 2023, Bianca Giurcanu a spus „da” unui nou început în viața ei. Chiar în aceste clipe, sora concurentei de la America Express trece prin cele mai frumoase trăiri. Într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni, sora Laurei și alesul inimii ei și-au uni destinele în fața ofițerului stării civile.

Bianca Giurcanu a fost, de departe, cea care a atras toate privirile asupra ei. Îmbrăcată în alb, cu o rochie mulată pe corp tip sirenă, părul prins într-un coc lejer și o pereche de sandale simple și elegante, la braț cu soțul ei, sora Laurei a radiat de fericire.

Cine este sora Laurei Giurcanu de la America Express

Bianca Giurcanu nu și-a dorit să fie în lumina reflectoarelor, cel puțin nu la fel de mult ca sora ei, însă viața i-a oferit oportunitatea de a se face remarcată prin diverse modalități. Deși seamănă ca două picături de apă din punct de vedere fizic, se pare că cele două au avut aspirații total diferite de la viață.

Bianca s-a declarat îndrăgostită de aviație, motiv pentru care este însoțitoare de zbor, meserie pe care o iubește. Cu toate acestea, pasiunea pentru modă a făcut-o pe sora Laurei să participe la Bravo, ai stil!, show în care nu a rezistat foarte mult, însă recunoaște că a decis să accepte provocarea pentru a-și testa limitele din toate punctele de vedere.

„Am ales să particip la acest show pentru a mă autodepăşi, pentru a-mi testa limitele în toate sensurile. Cred că emisiunea mă va şlefui atât din punct de vedere stilistic, cât și din punct de vedere al personalității mele. Îmi doresc să cresc o dată cu prezența mea în acest show, să evoluez. Sunt gata să ascult păreri, să ofer emoție și styling-uri!

Ar fi fost foarte greu pentru că toată lumea m-ar fi comparat cu ea. Și nu e foarte ușor să fiu comparată cu ea. Nu voiam să se spună că am reușit datorită faptului că sunt sora ei. Am vrut să am drumul meu”, spunea Bianca în urmă cu ceva timp pentru Viva.ro.

