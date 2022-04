Se vede că a făcut foamea-n junglă! Laura Giurcanu a mâncat la restaurant, dar a cerut și la pachet! 

A fost eliminată de la „Survivor România 2022” și a rămas cu „sechele”! Laura Giurcanu a făcut foamea în jungla din Republica Dominicană, iar acum pare să-și dorească să recupereze kilogramele pierdute în competiție. Mănâncă la restaurant, dar cere și pentru acasă! CANCAN.RO are imagini exclusive!

Laura Giurcanu a fost întotdeauna o femeie silfidă, însă în urma participării la „Survivor România 2022” corpul ei a avut de suferit. Condițiile vitrege din junglă și lipsa unei alimentații complexe au slăbit-o pe blondină mai mult decât și-ar fi dorit. În competiție a avut un scop precis, nu i-a ieșit, dar speră ca măcar cel stabilit în urma eliminării să dea rezultate. Vrea să mai pună câteva kilograme pe ea și pentru asta mănâncă tot ce prinde. Nu o spunem noi, ci ea pe Instagram, dar și fotografiile surprinse paparazzi CANCAN.RO!

Laura Giurcanu nu se mai oprește din mâncat!

Cocos, orez și câteva fructe … atât a avut „norocul” să mănânce Laura Giurcanu în perioada în care a fost concurentă în competiția de la Pro Tv. Acum, vremurile în care avea grijă la ce și cât mănâncă au apus. Vrea să-și recapete silueta și pare să aibă un plan bine stabilit. Mănâncă și-n oraș, dar și acasă!

Zilele trecute, paparazzi CANCAN.RO au surprins-o pe fosta „Faimoasă” la restaurantul B4. Nu a mers singură, ci alături de prietenele ei! Avea nevoie să socializeze cu oameni care vor s-o aibă aproape pentru ce este ea, nu din punct de vedere strategic. Au ieșit, au vorbit, au și mâncat, iar la plecare blondina nu s-a putut abține … a cerut și la pachet! Pesemne nu și-a potolit încă foamea!

Nu merge acasă ci să se vadă cu o altă prietenă! După ce parchează, ia punga de mâncare de pe bancheta din spate și merge către noua locație. Acolo devorează tot, stă de vorbă cu o altă prietenă și apoi, complet satisfăcută, pleacă spre casă.

Relația Laurei Giurcanu cu TJ Miles și cu ceilalți concurenți. „Tonciu a greșit emisiunea…”

Laura Giurcanu a dezvăluit care a fost relația sa cu TJ Miles. După ce l-a considerat foarte apropiat, l-a auzit când o bârfea împreună cu Emi și a decis să rupă relația de prietenie.

„Eu mă depărtasem de TJ și Emil. Eu în ultimele zile nu mai petreceam timp nici cu Emil, nici cu TJ, pentru că am auzit cum Emil îl bârfea pe TJ, deși îl considera „fratele lui”. Nu mai puteam să îl ascult: vorbea cu mine despre cineva, cu altcineva despre mine. Eu nu port pică nimănui. Ei erau „frați activi”, mie mi s-a părut ciudat că și TJ i-a reproșat ce i-a reproșat lui Emil, că aia era problema mea, eu nu i-am zis lui TJ să nu fie prieten cu Rengle. Apoi a început să zică și el că și pe mine mă bârfea. Și atunci m-am îndepărtat și de TJ”

Cu privire la ceilalți concurenți de la Survivor România, Laura Giurcanu a avut câteva cuvinte pentru fiecare: „Tonciu: a greșit emisiunea, Zmără: un luptător, CRBL: un hipster, Elena: curaj Emil: culoare, Mari: descoperire de sine, Marian: un copil de 40 de ani, Natalia: veselie, Otilia: o fată ok, Radu Itu: pălărierul nebun, Robert: nu l-am cunoscut suficient, Roxana: eu credeam că este puternică, cerebrală și mișto, dar am văzut contrariul, TJ: e un om OK: show, Xonia: o fată mișto”, a fost caracterizarea Laurei Giurcanu în emisiunea La Măruță.

