Laura Giurcanu rupe tăcerea! Care a fost, de fapt, relația ei cu TJ Miles la Survivor România

Laura Giurcanu face noi dezvăluiri, după ce a fost eliminată de la Survivor România. Vedeta a vorbit într-o emisiune despre experiența sa și despre ce părere sinceră are despre fiecare concurent.

Fosta concurentă din echipa Faimoșilor, Laura Giurcanu, este fotomodel, influencer și vlogger. Doar pe contul său de Instagram a reușit să strângă aproape un milion de fani care îi urmăresc fiecare postare. Tânăra de 24 de ani a pozat pentru reviste celebre, printre care se numără Vogue, Elle și Cosmopolitan.

Survivor România nu este singurul show tv la care a participat. În urmă cu zece ani, a câștigat „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Bineînțeles, a fost ajutată și de corpul său lucrat, după cum șapte ani a făcut atletism. Acum, când s-a întors în România după eliminare, s-a destăinuit cu privire la relația sa cu TJ Miles. (CITEȘTE ȘI: Ilinca Vandici, dezvăluiri despre foştii iubiţi: „Am avut relații cu milionari”)

Relația Laurei Giurcanu cu TJ Miles și cu ceilalți concurenți. „Tonciu a greșit emisiunea…”

Laura Giurcanu a dezvăluit care a fost relația sa cu TJ Miles. După ce l-a considerat foarte apropiat, l-a auzit când o bârfea împreună cu Emi și a decis să rupă relația de prietenie.

„Eu mă depărtasem de TJ și Emil. Eu în ultimele zile nu mai petreceam timp nici cu Emil, nici cu TJ, pentru că am auzit cum Emil îl bârfea pe TJ, deși îl considera „fratele lui”. Nu mai puteam să îl ascult: vorbea cu mine despre cineva, cu altcineva despre mine. Eu nu port pică nimănui. Ei erau „frați activi”, mie mi s-a părut ciudat că și TJ i-a reproșat ce i-a reproșat lui Emil, că aia era problema mea, eu nu i-am zis lui TJ să nu fie prieten cu Rengle. Apoi a început să zică și el că și pe mine mă bârfea. Și atunci m-am îndepărtat și de TJ”

Cu privire la ceilalți concurenți de la Survivor România, Laura Giurcanu a avut câteva cuvinte pentru fiecare: „Tonciu: a greșit emisiunea, Zmără: un luptător, CRBL: un hipster, Elena: curaj Emil: culoare, Mari: descoperire de sine, Marian: un copil de 40 de ani, Natalia: veselie, Otilia: o fată ok, Radu Itu: pălărierul nebun, Robert: nu l-am cunoscut suficient, Roxana: eu credeam că este puternică, cerebrală și mișto, dar am văzut contrariul, TJ: e un om OK: show, Xonia: o fată mișto”, a fost caracterizarea Laurei Giurcanu în emisiunea La Măruță. (CITEȘTE ȘI: Dan Negru, dezvăluiri sincere despre cariera sa din televiziune: „Asta mi-aș reproșa…”)