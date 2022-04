Ilinca Vandici, dezvăluiri despre foştii iubiţi: „Am avut relații cu milionari”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate femei din România. În prezent trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu tatăl copiilor săi, însă în trecut aceasta a avut câteva relaţii nereuşite. Despre acestea a vorbit în cadrul unei emisiuni TV.

La cei 35 de ani, Ilinca Vandici are o familie frumoasă cu Andrei Neacşu. În anul 2017, şatena a devenit pentru prima dată mămică.

Recent, prezentatoarea TV a acceptat invitaţia în platoul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acolo unde a vorbit despre relațiile sentimentale pe care le-a avut de-a lungul anilor. Vedeta a povestit faptul că, deşi a avut relaţii cu bărbaţi potenţi financiar, ea nu a fost interesată niciodată de acest aspect.

Cu ce cadouri a rămas Ilinca Vandici de la foștii iubiți

Întrebată dacă a avut vreodată un iubit fără bani, Ilinca Vandici a răspuns fără să stea pe gânduri. Aceasta a recunoscut că la un moment dat a avut un partener pe care l-a întreținut chiar ea.

”Da, am avut un iubit pe care l-am întreținut eu, surpriză. Presa nu scrie despre aceste lucruri, că nu sunt atât de interesante sau poate sunt, sau poate că nu am vrut eu să spun despre ele pentru că mi se părea prea rușinos. Nu i-am căutat niciodată…Am avut bărbați cu care am avut relații de lungă durată și s-a nimerit să fie potenți financiar. Acum, sincer, dacă eu conduc un anumit tip de mașină, dacă eu îmi permit un anumit tip de apartament, ce ar putea să mă atragă la un bărbat care nu-și permite lucrurile astea, care e viziunea lui asupra vieții, dacă el până la vârsta respectivă nu reușește o mașină mai șmecheră decât a mea, o casă mai bună decât a mea, haine mai frumoase decât ale mele”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit kanald.ro.

”Eu am iubit omul întotdeauna, nu m-au interesat banii, drept urmare, am avut relații cu milionari, nu m-am ales cu nicio vilă, cu nicio mașină, cu nicio piscină, cu absolut nimic. Da, m-am ales cu câteva cadouri, două-trei gentuțe de firmă și un colier cu diamante, să zic”, a mai spus aceasta.

Sursă foto: Instagram