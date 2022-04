Ilinca Vandici a izbucnit în lacrimi, la TV. Întrebarea Denisei Rifai i-a pus capac prezentatoarei de la ”Bravo, ai stil!”

Ilinca Vandici nu și-a putut astâmpăra lacrimile după ce Denisei Rifai i-a adresat o întrebare cu privire la tatăl său. Prezentatoarea TV a fost luată prin surprindere și a cedat în fața camerelor de filmat, chiar dacă are 17 ani de experiență în domeniu.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a fost invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Show-ul de la Kanal D a reușit să pună în dificultate multe vedete și persoane publice, iar Ilinca Vandici nu a scăpat de această dată. Duminică, pe 10 aprilie, Denise Rifai a știut exact pe ce „bulon” să apese când i-a luat interviul.

Ilinca Vandici se poate mândri cu o carieră de aproape două decenii în televiziune și este una dintre cele mai de succes prezentatoare din România. Cu toate acestea, Denise Rifai a făcut-o să izbucnească în lacrimi. Întrebarea pe care a pus-o aceasta a fost dacă și-a judecat aspru tatăl pentru felul în care a crescut-o.

Ilinca Vandici, despre tatăl său: „Nu l-am judecat niciodată”

Prezentatoarea de la ”Bravo, ai stil!” a făcut dezvăluiri cu privire la relația dificilă pe care a avut-o cu părintele său. Aceasta a spus că „Nu l-am judecat niciodată (n.r. – pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar”.

Ilinca Vandici a ținut un adevărat discurs despre faptul că niciun copil nu ar trebui să își judece părinții și că oricât de grea i-ar fi fost viața, nu a încetat niciodată să își iubeascăm tatăl.

„Îi iubesc, i-am iubit și îi voi iubi toată viața, le sunt recunoscătoare, nu vreau să se înțeleagă greșit. Am ajuns la maturitatea la care pot spune public: Ați greșit, poate, cu niște lucruri. Eu am avut nevoie și de altceva, acel ceva pe care voi nu l-ați văzut, nu ați avut timp!", a adăugat Ilinca Vandici.