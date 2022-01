Un faimos de la Survivor a spus adevărul despre relaţia dintre Laura Giurcanu şi TJ Miles. Ce fac cei doi, atunci când camerele de filmat sunt oprite

În câteva ediții de la ”Survivor România”, concurenții din echipa Faimoșilor au sesizat faptul că Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi mai apropiați. La momentul respectiv, Andreea Tonciu a dorit să își expună opinia asupra comportamentelor pe care cei doi le-ar avea unul față de celălalt. De data aceasta, însă, un fost Faimos al competiției din Republica Dominicană a spus adevărul despre relaţia dintre cei doi. Ce fac aceștia, atunci când camerele de filmat sunt oprite?

Sebastian Chitoșca este unul dintre foștii Faimoși care au luat parte în aventura din Republica Dominicană. Tânărul și-a spus opinia în legătură cu presupusa apropiere dintre Laura Giurcanu și TJ Miles. Inițial, cea care a criticat comportamentul respectiv a fost Andreea Tonciu, atunci când se afla, încă, în competiția ”Survivor România”. Laura și TJ Miles ar fi petrecut ore întregi, împreună, în apă. Bruneta ar fi sesizat o apropiere între cei doi concurenți din echipa Faimoșilor, în condițiile în care, după spusele sale, Laura Giurcanu ar avea o relație în România.

Vezi și PRIMUL CUPLU DE LA SURVIVOR ROMÂNIA?! LAURA GIURCANU, PRINSĂ NOAPTEA CU TJ MILES

Sebastian este de părere că o posibilă legătură amoroasă în competiție ar putea destabiliza, într-o oarecare măsură, echipa. Fostul Faimos de la ”Survivor România” susține că odată ce vii într-o astfel de competiție, trebuie să te axezi pe munca pe care o ai de făcut.

“Sunt de altă părere. A avut dreptate, n-a avut dreptate, e părerea ei. O relație de dragoste într-o competiție afectează echipa. În momentul în care ăia doi amoroși nu se mai înțeleg, sunt afectați și nu mai dau același randament. Poate, într-o seară, în loc să se culce unul pe o parte și altul pe cealaltă parte se strâng mai mult în brațe și se face 3-4 dimineața. Te trezești la ora 7 debusolat puțin. Când vii la o muncă, faci o muncă și te axezi pe aia. Nu ai venit la «Din dragoste»”, spunea Sebastian, fostul Faimos, scrie redactia.ro.

Citește și SURVIVOR ROMÂNIA 2022. DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE ANDREEA TONCIU, DUPĂ CE A FOST ELIMINATĂ DE LA ”SURVIVOR ROMÂNIA”. S-A TOPIT DE DORUL FIICEI SALE

Andreea Tonciu și Laura Giurcanu s-au certat la ”Survivor România” 2022

Înainte ca Andreea Tonciu să fie eliminată din competiția ”Survivor România” 2022, bruneta a avut o discuție tensionată cu Laura Giurcanu, punând accent pe comportamentul pe care îl are față de TJ Miles.

”Din moment ce eu, femeie, da, fată, am acasă bărbat sau soț, nu mi-aș permite să stau în viața mea cu un băiat în apă atâta timp. (…) Mie mi se pare aberant să ai bărbat acasă sau iubit și să stai în apă cu un băiat trei ore. Păi, pe mine dacă m-ar fi văzut bărbatul meu, că eu am bărbat, nu mai am iubit… Și chiar dacă aveam iubit, cred că venea aici și mă lua de pe insula asta, mă culegea și zburam”, a spus Andreea Tonciu.

Laura Giurcanu i-a răspuns: ”Tu nu știi nimic despre iubirea mea, nu știi nimic despre iubirea mea de acasă”. Andreea Tonciu a intervenit: ”Eu am zis în contextul meu”.

Laura a continuat: ”Contextul tău nu e contextul meu, nu-l mai compara, că n-are nicio legătură. Ce încredere ai tu în iubitul tău, în soțul tău și ce încredere are el în tine e fix problema ta. Eu pot să stau și cu Radu, și cu Emil, și cu TJ, și cu CRBL, și cu cine vreau eu, unde vreau eu, cât timp vreau eu, fără să însemne ceva. Eu asta sunt”.

Sursă foto: Capturi video Youtube