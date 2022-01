A fost scandal, seara trecută, între Andreea Tonciu și Laura Giurcanu, la Survivor România. De la ce a pornit, de fapt, totul: „Dacă vedea bărbatul meu imagini așa cu mine...”

A fost scandal, seara trecută, între Andreea Tonciu și Laura Giurcanu, la ”Survivor România”. Cele două concurente din tabăra Faimoșilor au avut o discuție tensionată, după ce au reușit să îi învingă pe Războinici. Întreaga discuție a pornit, după ce Laura Giurcanu ar fi petrecut mai mult timp în compania lui TJ Miles, în apă.

Andreea Tonciu a ținut să își spună opinia, în fața colegilor săi de la ”Survivor România”, după ce Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi petrecut ore întregi, împreună, în apă. Bruneta ar fi sesizat o apropiere între cei doi concurenți din echipa Faimoșilor, în condițiile în care, după spusele sale, Laura Giurcanu ar avea o relație în România.

Citește și O NOUĂ ELIMINARE LA SURVIVOR ROMÂNIA! DANIEL PAVEL A MAI DESCALIFICAT UN CONCURENT

”Din moment ce eu, femeie, da, fată, am acasă bărbat sau soț, nu mi-aș permite să stau în viața mea cu un băiat în apă atâta timp. (…) Mie mi se pare aberant să ai bărbat acasă sau iubit și să stai în apă cu un băiat trei ore. Păi, pe mine dacă m-ar fi văzut bărbatul meu, că eu am bărbat, nu mai am iubit… Și chiar dacă aveam iubit, cred că venea aici și mă lua de pe insula asta, mă culegea și zburam”, a spus Andreea Tonciu.

Laura Giurcanu i-a răspuns: ”Tu nu știi nimic despre iubirea mea, nu știi nimic despre iubirea mea de acasă”. Andreea Tonciu a intervenit: ”Eu am zis în contextul meu”.

Laura a continuat: ”Contextul tău nu e contextul meu, nu-l mai compara, că n-are nicio legătură. Ce încredere ai tu în iubitul tău, în soțul tău și ce încredere are el în tine e fix problema ta. Eu pot să stau și cu Radu, și cu Emil, și cu TJ, și cu CRBL, și cu cine vreau eu, unde vreau eu, cât timp vreau eu, fără să însemne ceva. Eu asta sunt”.

Citește și GESTUL FĂCUT DE CRBL, ÎN MOMENTUL ÎN CARE ANDREEA TONCIU ERA LUATĂ CU TARGA LA SURVIVOR ROMÂNIA DE LA PRO TV

CRBL a simțit că trebuie să intervină în discuția celor două concurente: ”Niciodată să nu mai faceți greșeala să intrați în jocul ei. Lăsați-o în jocul ei, acolo unde este”.

Andreea Tonciu a reacționat la vorbele colegului său de echipă, CRBL: ”Respectele mele, CRBL, pentru aceste vorbe frumoase. Eu nu cred că vorbesc ca tine atât de murdar și nu cred că mi-am permis să vorbesc cu ea atât de murdar cum ai făcut-o tu cu mine”. CRBL a continuat: ”Hai, nu mă lua pe mine că eu îmi bag **** direct. Oprește-te! Nu-ți mai face harfele astea cu mine. Taci! Dacă mă mai ataci de trei ori cu ”bărbat ca tine”… Vezi, că eu mă sui pe tine. Stai dracu’ în banca ta”.

Andreea Tonciu nu a lăsat „garda” jos și i-a dat replică: ”Suie-te pe mine. Ia, să vedem, poți?”.