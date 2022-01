Survivor România 2022. Dezvăluirile făcute de Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la ”Survivor România”. S-a topit de dorul fiicei sale

Survivor România 2022. Andreea Tonciu a fost eliminată din competiția ”Survivor România” în ediția din 25 ianuarie 2022. Bruneta a acumulat cele mai puține voturi în show, astfel că prezentatorul TV Daniel Pavel a fost nevoit să rostească numele Faimoasei. Ce dezvăluiri a făcut Andreea Tonciu, după ce a părăsit Republica Dominicană?

Survivor România 2022. Andreea Tonciu s-a întors în România, după ce a fost eliminată din show-ul care se filmează în Republica Dominicană. Pentru că aceasta a adunat cele mai puține voturi, prezentatorul TV Daniel Pavel a fost nevoit să îi rostească numele în consiliul de eliminare. Astfel, în ediția din 25 ianuarie 2022, Andreea Tonciu a părăsit echipa Faimoșilor.

Andreea Tonciu a fost eliminată de la ”Survivor România”

Trei concurenți din echipa Faimoșilor au fost propuși către eliminare, și anume Andreea Toncu, Otilia și Robert Niță. În ediția din 25 ianuarie, Andreea Tonciu este cea care a părăsit competiția din Republica Dominicană. A întrunit cele mai puține voturi.

”Survivor România se termină în această seară pentru Andreea Tonciu”, a anunțat Daniel Pavel.

Dezvăluirile făcute de Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la ”Survivor România”

Pe rețelele de socializare, Andreea Tonciu a notat un mesaj prin care le dezvăluie urmăritorilor săi că s-a topit de dorul fiicei sale, cât timp a fost plecată în Republica Dominicană. De asemenea, bruneta a mai notat că a fost o provocare mare pentru ea participarea la ”Survivor România”.

„Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea. Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezista dorului de familia mea. Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune! La final, unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventura, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele. Ne revedem curând! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, este mesajul pe care Andreea Tonciu l-a transmis pe Instagram.

